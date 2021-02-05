إيقاف أونانا 12 شهرا بسبب المنشطات.. والنادي في بيان: تناول عن طريق الخطأ دواء زوجته

وقّعت الهيئة التأديبية في الاتحاد الأوروبي "يويفا" عقوبة الإيقاف 12 شهرا على الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي بسبب سقوطه في كشف المنشطات.

أندرى أونانا النادي : أياكس أياكس

ووُجدت مادة "فوروسيميد" في بوله عقب الاختبار الذي أجراه الحارس في 30 أكتوبر الماضي.

ويبدأ الإيقاف بدءا من اليوم 5 فبراير على جميع الأنشطة الرياضية على المستويين الدولي والمحلي.

وقال نادي أياكس عبر بيانه: "في صباح يوم 30 أكتوبر، كان أونانا يشعر بتوعك. أراد أن يأخذ حبة لتخفيف الانزعاج. ومع ذلك، فقد تناول دون علمه عقار لازيماك، وهو دواء وصف لزوجته من قبل".

"أدى ارتباك أونانا إلى تناوله عن طريق الخطأ دواء زوجته، مما تسبب في النهاية في اتخاذ هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي ضد حارس المرمى".

"علاوة على ذلك، ذكرت الهيئة التأديبية لاتحاد كرة القدم أن أونانا لا ينوي الغش. ومع ذلك، يعتقد على أساس قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن على الرياضي واجب في جميع الأوقات لضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى الجسم".

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

وأضاف النادي الهولندي عبر بيانه أنه سوف يستأنف القرار مع الحارس في المحكمة التحكيم الرياضية.

فيما علق إدوين فان دير سار المدير الإداري قائلا: "هذه نكسة رهيبة لأونانا وبالتأكيد لنا كنادي. أندريه هو أفضل حارس مرمى، وقد أثبت جدارته مع أياكس لسنوات ويحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير".

وتابع "كنا نتمنى إيقافا مشروطا أو إيقافا لمدة أقصر بكثير من 12 شهرا، لأنه لم يكن القصد منه تقوية جسده وبالتالي تحسين أدائه".

الكاميروني البالغ 24 عاما خاض 26 مباراة الموسم الجاري استقبل 22 هدفا في جميع المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 9.

حارس برشلونة السابق للشباب خاض 204 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه في 2016 استقبل 180 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 83 مباراة.