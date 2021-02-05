تقرير: مدرب بوكا جونيورز السابق يقترب من تدريب ساو باولو.. ومنافسة إسبانية برتغالية

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

جييرمو باروس سكيلوتو - بوكا جونيورز

يعيش نادي ساو باولو البرازيلي أياما عصيبة بعدما كان قريبا منذ عدة أسابيع من الاقتراب من تحقيق لقب الدوري البرازيلي.

تراجعت النتائج بحدة وأقيل فيرناندو دينيز من مقعد المدير الفني، وصار البحث جاريا عن بديل له.

ووفقا لموقع "LANCE" البرازيلي فأن الأرجنتيني جيرييمو باروش سكيلوتو المدير الفني السابق لـ بوكا جونيورز ولوس أنجلوس جالاكسي يقترب من تدريب التريكولور.

أخبار متعلقة
باتو يفسخ تعاقده مع ساو باولو.. وجلوبوسبورتي تقربه من العودة لـ إنترناسيونال داني ألفيش ينفي رحيله لـ فلامنجو: فريقي الوحيد هو ساو باولو جالاكسي يفسخ عقد لاعبه بعد مطالبة زوجته بـ "قتل المتظاهرين المقرفين" لاعب جالاكسي يروي انفعال إبراهيموفيتش بعد خسارة: من سيفتح فمه سأقتله!

التقرير أضاف أن إدارة ساو باولو تركز جهودها على ضم مدير فني أجنبي.

لكن الأرجنتيني يجد منافسه من الإسباني ميجيل أنخيل راميريز المدير الفني لإنديبندينيتي ديل فالي الإكوادوري والبرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب مرسيليا الفرنسي الذي استقال من منصبه منذ أيام.

ساو باولو فشل في تحقيق الفوز في الدوري البرازيلي خلال آخر 6 مباريات إذ خسر في 4 وتعادل 2 ليتراجع للمركز الرابع بفارق 8 نقاط عن إنترناسيونال المتصدر.

سكيلوتو كان قريبا من تدريب بالميراس البرازيلي عقب رحيل فاندرلي لوكسمبورجو لكن الإدارة فضلت التعاقد مع البرتغالي أبيل فيريرا الذي قاد النادي للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

المدرب الأرجنتيني البالغ 47 عاما قاد بوكا جونيورز للتتويج بلقب الدوري المحلي مرتين وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 أمام ريفر بليت غريمه التقليدي، وقاد لانوس الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا سود أمريكانا 2013.

كما خاض تجربة أوروبية سريعة مع باليرمو الإيطالي لم تدم سوى 4 مباريات في 2016.

وأخيرا درب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي دون أن يحقق ألقابا، ليظل دون نادٍ منذ أكتوبر 2020.

ساو باولو في البرازيل الدوري البرازيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: مدرب بوكا جونيورز السابق يقترب من تدريب ساو باولو.. ومنافسة إسبانية برتغالية 15 دقيقة | أمريكا
بيكيه: كيف لا يفضل الحكام ريال مدريد ومعظمهم من العاصمة؟ 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب أياكس يلقي باللوم على "أجهزة الكمبيوتر" بعد فشل قيد هالر في قائمة الدوري الأوروبي 53 دقيقة | أوروبا
تقارير إيطالية: "سونينج" ترفض بيع أغلبية أسهم إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
إصابة لاعب بورتو بارتجاج في المخ وفقدان الذاكرة بعد سقوطه على رأسه ساعة | أوروبا
مورينيو: لم يعجبني أداء الحكم.. خسرنا بركلة جزاء غير صحيحة ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 5 فبراير 2021.. آخر لقاء لـ بايرن قبل صدام الأهلي 2 ساعة | الدوري الألماني
جنون كأس إسبانيا يتواصل.. أتليتك بلباو يطيح بـ بيتيس بعد تعادل قاتل 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين
قد ينال إعجابك