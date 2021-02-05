تقرير: مدرب بوكا جونيورز السابق يقترب من تدريب ساو باولو.. ومنافسة إسبانية برتغالية

يعيش نادي ساو باولو البرازيلي أياما عصيبة بعدما كان قريبا منذ عدة أسابيع من الاقتراب من تحقيق لقب الدوري البرازيلي.

تراجعت النتائج بحدة وأقيل فيرناندو دينيز من مقعد المدير الفني، وصار البحث جاريا عن بديل له.

ووفقا لموقع "LANCE" البرازيلي فأن الأرجنتيني جيرييمو باروش سكيلوتو المدير الفني السابق لـ بوكا جونيورز ولوس أنجلوس جالاكسي يقترب من تدريب التريكولور.

التقرير أضاف أن إدارة ساو باولو تركز جهودها على ضم مدير فني أجنبي.

لكن الأرجنتيني يجد منافسه من الإسباني ميجيل أنخيل راميريز المدير الفني لإنديبندينيتي ديل فالي الإكوادوري والبرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب مرسيليا الفرنسي الذي استقال من منصبه منذ أيام.

ساو باولو فشل في تحقيق الفوز في الدوري البرازيلي خلال آخر 6 مباريات إذ خسر في 4 وتعادل 2 ليتراجع للمركز الرابع بفارق 8 نقاط عن إنترناسيونال المتصدر.

سكيلوتو كان قريبا من تدريب بالميراس البرازيلي عقب رحيل فاندرلي لوكسمبورجو لكن الإدارة فضلت التعاقد مع البرتغالي أبيل فيريرا الذي قاد النادي للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

المدرب الأرجنتيني البالغ 47 عاما قاد بوكا جونيورز للتتويج بلقب الدوري المحلي مرتين وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 أمام ريفر بليت غريمه التقليدي، وقاد لانوس الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا سود أمريكانا 2013.

كما خاض تجربة أوروبية سريعة مع باليرمو الإيطالي لم تدم سوى 4 مباريات في 2016.

وأخيرا درب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي دون أن يحقق ألقابا، ليظل دون نادٍ منذ أكتوبر 2020.