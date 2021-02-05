مدرب أياكس يلقي باللوم على "أجهزة الكمبيوتر" بعد فشل قيد هالر في قائمة الدوري الأوروبي

ألقي إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس الهولندي باللوم على "أجهزة الكمبيوتر" عقب فشل النادي في إدراج اسم الإيفواري سيباستيان هالر في قائمة الفريق للدوري الأوروبي.

واعترف تين هاج أن خطأ إداري سيكلف النادي الذي يشارك في الدوري الأوروبي من خدمات اللاعب البالغ 26 عاما.

تين هاج قال: "إنه أمر مزعج للغاية بالطبع، أولا للاعب، ولكن أيضا لنا. طبعا لم نوقع عليه هباءً. كان هالر مدرجا بالفعل في القائمة، لكنه خطأ إداري. حدث خطأ ما في أجهزة الكمبيوتر، مجرد علامة اختيار تشغيل وإيقاف".

وأضاف "في المقام الأول أنا ومارك أوفرمارس مسؤولون. بالطبع يرتكب الناس أخطاءً، لكن هذه منظمة رياضية كبرى".

وأردف "لم يكن يجب أن يحدث هذا الخطأ. وبطبيعة الحال، يشعر هالر بخيبة أمل كبيرة. على الرغم من أنه يفهم أيضا أن هذا لم يتم عن قصد".

وأتم "سنواصل المحاولة مع الاتحاد الأوروبي ما دام هناك آمل".

هالر (26 عاما) انضم إلى أياكس في صفقة قياسية مقابل 22.5 مليون يورو من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي حتى صيف 2025.

أياكس سيخوض مواجهة قوية مع ليل الفرنسي في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم 18 فبراير المقبل.

ويُسمح فقط للأندية بإضافة 3 لاعبين في قائمة الفريق الشتوية.

وأضاف أياكس فقط أسامة الإدريسي الذي انضم لصفوف النادي في سوق الانتقالات الشتوية عائدا من إشبيلية.