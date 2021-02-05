تقارير إيطالية: "سونينج" ترفض بيع أغلبية أسهم إنتر

رفضت شركة "سونينج" مالكة نادي إنتر الإيطالي بيع أغلبية أسهم النادي مقابل 750 مليون يورو لشركة " BC Partners".

ووفقا للصحف الإيطالية وأبرزها "لاجازيتا" و"كورييري ديللو سبورت" فأن عرض الشركة الإنجليزية رٌفض بعدما تقدموا بعرض يُقدر بـ 750 مليون يورو، فيما المطلوب لبيع النادي مليار يورو.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" فأن الشركة الإنجليزية عرضت أيضا مبلغ 200 مليون يورو لتغطية الديون قصيرة الأمد.

وانتهت فترة مفاوضات شركة "BC Partners" في يناير، ما يعني أن مُلاك إنتر يمكنهم سماع عروض أخرى.

وتتنافس عدة صناديق اقتصادية من أجل بدء المفاوضات مع مُلاك إنتر للحصول على أغلبية أسهم النادي.

"لا جازيتا ديللو سبورت" أوضحت أن عائلة ستيفن زيهانج ستكون متفتحة لبيع حصة أقلية فقط في النادي.

ماذا حدث؟

عقب مباراة فيورنتينا وإنتر في كأس إيطاليا، خرج بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي وقال: "المُلاك يدرسون الفرص لصالح الإنتر وفيما يتعلق بتاريخ النادي".

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن صندوق الأسهم الخاصة "BC Partners" بدأ في تحليل الوضع المالي لشركة إنتر.

ووفقا لـ "Il Sole 24 Ore" الإيطالية فأن التقييم سيكون أقل من مليار يورو، وقد تُقرر شركة "سونينج" بيع حصة الأغلبية في النادي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن حقبة "سونينج" انتهت مع إنتر ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حيث من المفترض عقد اجتماعا بين الطرفين بحلول منتصف فبراير المقبل.

وستضطر الشركة الصينية لبيع إنتر مع منع الحكومة الصينية للاستثمارات الكبيرة في أوروبا.

وهناك خياران مطروحان: أن تستحوذ شركة "BC Partners" على حصة أقلية في النادي واستكمال باقي الاستحواذ بين 12 أو 24 شهرا.

في حين يريد الصندوق شراء الأغلبية لنادي إنتر مباشرة بالحصول على 51% وترك البقية للشركة الصينية.