إصابة لاعب بورتو بارتجاج في المخ وفقدان الذاكرة بعد سقوطه على رأسه

تعرض نانو الظهير الأيمن لفريق بورتو لإصابة خطيرة يوم الخميس بعد سقوطه على رأسه إثر اصطدامه بستانيسلاف كريتسيوك حارس نادي بيلينينسش في لقاء انتهى بلا أهداف في الدوري البرتغالي.

وتلقى لاعب منتخب غينيا بيساو البالغ عمره 26 عاما علاج الطاقم الطبي في الملعب لمدة 10 دقائق قبل أن يُحمل لسيارة إسعاف نقلته لمستشفى ساو فرانسيسكو جافيير في العاصمة لشبونة.

وبكى لاعبو بورتو بعد إغماء زميلهم وتطرق بعضهم للدعاء لنانو بعد إصابته المروعة.

وبعد المباراة قال بيبي، قائد بورتو ومدافع ريال مدريد السابق، إن الأطباء أبلغوه أن نانو استعاد وعيه.

وأوضح بورتو حالة اللاعب بالقول في بيان:"نانو أصيب بارتجاج في المخ وفي الحبل الشوكي وفقد الذاكرة. حالته مستقرة الآن واستعاد وعيه".

ومن جانبه، انفجر سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو بسبب الملعب والحكم قائلا:"هناك أشياء لا أفهمها، اللعب في ملعب كهذا، لمن يريد الهجوم تكون الأمور صعبة. الدفاع أسهل من الهجوم في ملعب كهذا. لا أعرف كيف يلعبون مباريات على هذه الأرضية، والتي تزيد من فرص إصابة اللاعبين".

واستمر "حكم عليه جدل ويتم تعيينه لهذه المباراة. أمر مثير للاشمئزاز ونحن مستاؤون. هذا الاصطدام (الخاص بنانو) يحتسب ركلة جزاء في أي مكان! هل الالتحام عفوي؟ حسنا، من يرتكب ركلة جزاء بشكل عفوي؟ تعرضنا للخداع والسرقة اليوم".

تعادل بورتو، وصيف الترتيب الحالي للدوري وحامل اللقب، جعله مبتعدا بثلاث نقاط عن سبورتينج لشبونة المتصدر.

ويحل بورتو ضيفا على سبورتينج براجا يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري.