إصابة لاعب بورتو بارتجاج في المخ وفقدان الذاكرة بعد سقوطه على رأسه

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

نانو

تعرض نانو الظهير الأيمن لفريق بورتو لإصابة خطيرة يوم الخميس بعد سقوطه على رأسه إثر اصطدامه بستانيسلاف كريتسيوك حارس نادي بيلينينسش في لقاء انتهى بلا أهداف في الدوري البرتغالي.

وتلقى لاعب منتخب غينيا بيساو البالغ عمره 26 عاما علاج الطاقم الطبي في الملعب لمدة 10 دقائق قبل أن يُحمل لسيارة إسعاف نقلته لمستشفى ساو فرانسيسكو جافيير في العاصمة لشبونة.

وبكى لاعبو بورتو بعد إغماء زميلهم وتطرق بعضهم للدعاء لنانو بعد إصابته المروعة.

أخبار متعلقة
مورينيو: لم يعجبني أداء الحكم.. خسرنا بركلة جزاء غير صحيحة مواعيد مباريات الجمعة 5 فبراير 2021.. آخر لقاء لـ بايرن قبل صدام الأهلي جنون كأس إسبانيا يتواصل.. أتليتك بلباو يطيح بـ بيتيس بعد تعادل قاتل النسر يحط الرحال في المملكة.. إيجالو ينضم إلى الشباب

وبعد المباراة قال بيبي، قائد بورتو ومدافع ريال مدريد السابق، إن الأطباء أبلغوه أن نانو استعاد وعيه.

وأوضح بورتو حالة اللاعب بالقول في بيان:"نانو أصيب بارتجاج في المخ وفي الحبل الشوكي وفقد الذاكرة. حالته مستقرة الآن واستعاد وعيه".

ومن جانبه، انفجر سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو بسبب الملعب والحكم قائلا:"هناك أشياء لا أفهمها، اللعب في ملعب كهذا، لمن يريد الهجوم تكون الأمور صعبة. الدفاع أسهل من الهجوم في ملعب كهذا. لا أعرف كيف يلعبون مباريات على هذه الأرضية، والتي تزيد من فرص إصابة اللاعبين".

واستمر "حكم عليه جدل ويتم تعيينه لهذه المباراة. أمر مثير للاشمئزاز ونحن مستاؤون. هذا الاصطدام (الخاص بنانو) يحتسب ركلة جزاء في أي مكان! هل الالتحام عفوي؟ حسنا، من يرتكب ركلة جزاء بشكل عفوي؟ تعرضنا للخداع والسرقة اليوم".

تعادل بورتو، وصيف الترتيب الحالي للدوري وحامل اللقب، جعله مبتعدا بثلاث نقاط عن سبورتينج لشبونة المتصدر.

ويحل بورتو ضيفا على سبورتينج براجا يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري.

نانو بورتو الدوري البرتغالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ناري غاضب من زيدان: أستحق مزيدا من الاحترام.. كنت محبوسا في القفص لأسبوعين 8 دقيقة | الدوري الإسباني
12 فريقا يصعدون إلى دور الـ 32 من كأس مصر 19 دقيقة | مصر
نوير يكشف كيف يواجه لاعبين مجهولين في مونديال الأندية.. ويؤكد: الحارس أول مهاجم 28 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر جوارديولا: تصريح كلوب؟ إذا رأى الجدول سيعرف أنها ليست أسبوعين بل شهرين 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة عمر رضوان بـ فيروس كورونا 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: لا نحظى بوقت للراحة وسيتي حصل على أسبوعين.. وأزمة لايبزيج ليست ضمن عملي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - باتشيكو يحفز اللاعبين.. وتدريبات قوية لرفع اللياقة البدنية ساعة | مصر
محمد صبحي لـ في الجول: فزت في رهان عودتي لـ الإسماعيلي.. ورسالة لجمهور الدراويش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين
قد ينال إعجابك