مواعيد مباريات الجمعة 5 فبراير 2021.. آخر لقاء لـ بايرن قبل صدام الأهلي
الجمعة، 05 فبراير 2021 - 10:20
كتب : FilGoal
يخوض اليوم بايرن ميونيخ آخر مباراة قبل السفر لقطر للمشاركة في مونديال الأندية ومواجهة الأهلي يوم الإثنين في الدور نصف النهائي.
ويحل بطل ألمانيا وأوروبا ضيفا على هيرتا برلين، صاحب المركز 15 في الدوري الألماني، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
وفي الدوري الإيطالي يلعب إنتر ميلان ضد مضيفه فيورنتينا (9:45 مساء - beIN 1).
بينما يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني (10 مساء - beIN 2).