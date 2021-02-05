جنون كأس إسبانيا يتواصل.. أتليتك بلباو يطيح بـ بيتيس بعد تعادل قاتل

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 00:59

كتب : FilGoal

مارسيلينو - أوناي سيمون - أتليتك بلباو

تأهل أتليتك بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه المثير على مضيفه ريال بيتيس 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية في ملعب بينيتو فيامارين، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الفريقان احتفظا بالإثارة النارية حتى الدقيقة 84، عندما تقدّم خوانمي لـ بيتيس في النتيجة بالهدف الأول بعد دخوله بـ 10 دقائق.

لكن أتليتك بلباو أدرك التعادل في النفس الأخير بواسطة المخضرم راؤول جارسيا الذي سجل التعادل بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينقذ أسود الباسك من إقصاء محقق.

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وفي ركلات الترجيح سجل جارسيا مجددا، بالإضافة إلى إينياكي ويليامز، وجون مورثيّو، ويوري بيرتشيتشي، فيما لم يسجل لـ بيتيس سوى عيسى ماندي، وأهدر سيرخيو كاناليس وخوانمي.

ليصل أتليتك بلباو إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تأهل إلى نهائي الموسم الماضي الذي من المقرر أن يُلعَب بعد حوالي شهرين.

لينضم أتليتك بلباو إلى الثلاثي المتأهل سلفا: ليفانتي، وبرشلونة، وإشبيلية.

وتقام قُرعة نصف النهائي غدا الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بـ لاس روزاس.

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