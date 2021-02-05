إلى المربع الذهبي.. حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على الفتح

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - الاتحاد - الاتفاق

شارك أحمد حجازي مع اتحاد جدة، وقاد فريقه للفوز على الفتح ودخول المربع الذهبي للدوري السعودي.

فاز اتحاد جدة على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الملك عبد الله، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ميتشيل دي فريدي تقدم مبكرا جدا للفتح في الدقيقة الثانية.

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وعاد اتحاد جدة للمباراة سريعا في الدقيقة العاشرة عن طريق فهد المولد بهدف رائع بعد تصويبة عرضية من الجهة اليمنى في المرمى.

اتحاد جدة أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ31 عن طريق أليكساندر بيرجوفيتش.

بيرجوفيتش عاد وأضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ61، قبل أن يختتم هارون كمارا الأهداف في الدقيقة الـ94، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة الـ28 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الـ12.

الدوري السعودي أحمد حجازي اتحاد جدة
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