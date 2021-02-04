معلول: درسنا الدحيل جيدا.. ومباراة بايرن ستكون أصعب

الخميس، 04 فبراير 2021 - 23:09

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام الدحيل

أثنى علي معلول لاعب الأهلي على مجهودات فريقه في الانتصار الذي تحقق على الدحيل القطري.

الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، بعد تخطيه بطل قطر بهدف حسين الشحات.

وقال معلول بعد اللقاء: "درسنا الدحيل جيدا وعرفنا أنه لديه عناصر هجومية ممتازة قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة".

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وتابع عبر قناة الكأس: "بإصرار وروح اللاعبين استطعنا الانتصار والعبور إلى الدور التالي".

وواصل: "مباراة بايرن ميونيخ ستكون أصعب من لقاء اليوم، إنه بطل أوروبا".

وأتم: "لدينا الوقت للتحضير لمواجهة بايرن كما يلزم، وأتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدّم مباراة تليق".

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.

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