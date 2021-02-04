معلول: درسنا الدحيل جيدا.. ومباراة بايرن ستكون أصعب
الخميس، 04 فبراير 2021 - 23:09
كتب : FilGoal
أثنى علي معلول لاعب الأهلي على مجهودات فريقه في الانتصار الذي تحقق على الدحيل القطري.
علي معلول
النادي : الأهلي
الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، بعد تخطيه بطل قطر بهدف حسين الشحات.
وقال معلول بعد اللقاء: "درسنا الدحيل جيدا وعرفنا أنه لديه عناصر هجومية ممتازة قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة".
وتابع عبر قناة الكأس: "بإصرار وروح اللاعبين استطعنا الانتصار والعبور إلى الدور التالي".
وواصل: "مباراة بايرن ميونيخ ستكون أصعب من لقاء اليوم، إنه بطل أوروبا".
وأتم: "لدينا الوقت للتحضير لمواجهة بايرن كما يلزم، وأتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدّم مباراة تليق".
#مجلس_قناة_الكاس | حديث سلطان البريك لاعب #الدحيل و علي معلول لاعب #الأهلي المصري بعد نهاية المباراة #الدحيل_الأهلي#Qatar2020#ClubWC pic.twitter.com/Ela7YXNujU— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 4, 2021
وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.
وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.
وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.