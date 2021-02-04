سيتدرب تحت قيادة هنري.. أحمد حمدي إلى مونتريال الكندي

أعلن نادي إمباكت مونتريال الكندي، عن ضم أحمد حمدي لاعب الجونة بشكل رسمي.

وكشف النادي الكندي عن ضم أحمد حمدي على سبيل الإعارة، وحتى نهاية الموسم الجاري.

إمباكت مونتريال فريق كندي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويتولى تدريبه حاليا الأسطورة الفرنسية تييري هنري.

أحمد حمدي شارك هذا الموسم في 4 مباريات مع الجونة. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ22 عاما يلعب مع الجونة منذ عام 2019 معارا من الأهلي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل.