سيتدرب تحت قيادة هنري.. أحمد حمدي إلى مونتريال الكندي
الخميس، 04 فبراير 2021 - 23:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي إمباكت مونتريال الكندي، عن ضم أحمد حمدي لاعب الجونة بشكل رسمي.
أحمد حمدي
النادي : الجونة
وكشف النادي الكندي عن ضم أحمد حمدي على سبيل الإعارة، وحتى نهاية الموسم الجاري.
إمباكت مونتريال فريق كندي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويتولى تدريبه حاليا الأسطورة الفرنسية تييري هنري.
Ahmed Hamdi est Montréalais.#CFMTL pic.twitter.com/W61J9OasFf— Club de Foot Montréal (@clubdefootmtl) February 4, 2021
أحمد حمدي شارك هذا الموسم في 4 مباريات مع الجونة. سجل فيهم هدفين.
صاحب الـ22 عاما يلعب مع الجونة منذ عام 2019 معارا من الأهلي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل.