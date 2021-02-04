المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:58
كتب : FilGoal
صرّح المعز علي قائد الدحيل القطري، أن فريقه احترم الأهلي أكثر من اللازم خلال مواجهة الفريقين.
المعز علي زين العابدين
النادي : الدحيل
الدحيل ودّع مونديال الأندية المقام في قطر، بهزيمته أمام الأهلي بهدف حسين الشحات، ليلعب على المركز الخامس أمام أولسان هيونداي الكوري.
وقال المعز بعد اللقاء: "احترمنا الأهلي أكثر من اللازم وأعطيناهم أكبر من حجمهم، وهم استغلوا خطأ واحدا وسجلوا الهدف".
وأضاف عبر قناة الكأس: "دخلنا الشوط الثاني بحماس وجدية أكبر، وأعطينا الأهلي حجمه الطبيعي، ولم تسنح لهم أي هجمات ودافعوا طوال الشوط الثاني".
وواصل: "كان يجب أن نفعل ذلك طوال التسعين دقيقة وأن نمتلك الأفضلية لأننا نلعب في بلدنا، كان يجب أن نقاتل وألا نحترمهم زيادة عن اللزوم".
وأتم: "هو فريق عادي جدا مع احترامي لهم، ألف مبروك الفوز بالمباراة، لكننا أعطيناهم الهدف الذي سجلوه".
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#مجلس_قناة_الكاس | المعز علي: احترمنا الأهلي زيادة عن اللزوم واعطيناهم اكبر من حجمهم ! واستغلوا خطأ وسجلوا هدف#الدحيل_الأهلي#Qatar2020#ClubWC pic.twitter.com/gSbhbRwUko— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 4, 2021
وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.
وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.
وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.