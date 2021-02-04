المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم

الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الدحيل

صرّح المعز علي قائد الدحيل القطري، أن فريقه احترم الأهلي أكثر من اللازم خلال مواجهة الفريقين.

الدحيل ودّع مونديال الأندية المقام في قطر، بهزيمته أمام الأهلي بهدف حسين الشحات، ليلعب على المركز الخامس أمام أولسان هيونداي الكوري.

وقال المعز بعد اللقاء: "احترمنا الأهلي أكثر من اللازم وأعطيناهم أكبر من حجمهم، وهم استغلوا خطأ واحدا وسجلوا الهدف".

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وأضاف عبر قناة الكأس: "دخلنا الشوط الثاني بحماس وجدية أكبر، وأعطينا الأهلي حجمه الطبيعي، ولم تسنح لهم أي هجمات ودافعوا طوال الشوط الثاني".

وواصل: "كان يجب أن نفعل ذلك طوال التسعين دقيقة وأن نمتلك الأفضلية لأننا نلعب في بلدنا، كان يجب أن نقاتل وألا نحترمهم زيادة عن اللزوم".

وأتم: "هو فريق عادي جدا مع احترامي لهم، ألف مبروك الفوز بالمباراة، لكننا أعطيناهم الهدف الذي سجلوه".

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.

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