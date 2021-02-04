طاهر: أول مباراة لي وسط جمهور الأهلي.. وأشعر أنني ألعب في كأس العالم الحقيقي
الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:22
كتب : FilGoal
أشاد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، بما قدّمه زملاؤه في مواجهة الدحيل بربع نهائي كأس العالم للأندية.
طاهر محمد طاهر
النادي : الأهلي
الأهلي عبر إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ، بانتصاره على الدحيل بهدف حسين الشحات.
وقال طاهر عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة كبيرة وواجهنا فريقا قويا درسناه جيدا من القاهرة".
وأضاف: "أدينا مباراة تكتيكية بشكل كبير، الشوط الثاني كان صعبا بعض الشيء وأغلقنا عليهم المساحات وبدأنا اللعب على الهجمة المرتدة، وخرجنا بما نريده من اللقاء".
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وتابع: "سنواجه بطل أوروبا والعالم، لن تكون مباراة سهلة، لكننا حضرنا إلى قطر لأننا نريد أن نكتب التاريخ".
وأوضح: "منذ أن وصلت إلى قطر وأشعر أنني ألعب كأس العالم الحقيقي من الفندق إلى التنقلات إلى هذا الملعب الذي سيتضيف كأس العالم وأفتخر باللعب عليه".
وأتم: "سعيد باللعب أمام الجمهور، هذه أول مباراة لي وسط جمهور الأهلي، إنه إحساس عظيم، أشكرهم على دعمهم".
وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.
وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.
وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.