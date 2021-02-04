طاهر: أول مباراة لي وسط جمهور الأهلي.. وأشعر أنني ألعب في كأس العالم الحقيقي

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، بما قدّمه زملاؤه في مواجهة الدحيل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي عبر إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ، بانتصاره على الدحيل بهدف حسين الشحات.

وقال طاهر عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة كبيرة وواجهنا فريقا قويا درسناه جيدا من القاهرة".

وأضاف: "أدينا مباراة تكتيكية بشكل كبير، الشوط الثاني كان صعبا بعض الشيء وأغلقنا عليهم المساحات وبدأنا اللعب على الهجمة المرتدة، وخرجنا بما نريده من اللقاء".

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وتابع: "سنواجه بطل أوروبا والعالم، لن تكون مباراة سهلة، لكننا حضرنا إلى قطر لأننا نريد أن نكتب التاريخ".

وأوضح: "منذ أن وصلت إلى قطر وأشعر أنني ألعب كأس العالم الحقيقي من الفندق إلى التنقلات إلى هذا الملعب الذي سيتضيف كأس العالم وأفتخر باللعب عليه".

وأتم: "سعيد باللعب أمام الجمهور، هذه أول مباراة لي وسط جمهور الأهلي، إنه إحساس عظيم، أشكرهم على دعمهم".























































































































وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.