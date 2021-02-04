الأهلي يكتب المواجهة الإفريقية–الأوروبية الرابعة في مونديال الأندية.. ماذا حدث في 3 مباريات سابقة

بمواجهته لبايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل، سيلعب الأهلي المواجهة الإفريقية – الأوروبية الرابعة في تاريخ مباريات كأس العالم للأندية.

ولم يسبق لممثل إفريقيا، الفوز على ممثل أوروبا، ولكن النتائج كلها كانت مشرفة لأبناء القارة السمراء.

ففي عام 2000، خسر الرجاء المغربي من ريال مدريد 3-2 في دور المجموعات للبطولة التي كانت تضم 8 فرق حينها.

أما مازيمبي الكونغولي، فحقق أفضل إنجاز للفرق الإفريقية بالوصول لنهائي 2010، لكنه خسر بثلاثية من إنتر ميلان آنذاك.

بايرن يواجه فريقا إفريقيا للمرة الثانية، بعد أن فاز على الرجاء المغربي – المتأهل لنسخة 2013 بصفته بطل دوري الدولة المستضيفة – في نهائي البطولة بنتيجة 2-0.

وتأهل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن هزم الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول للبطولة المقامة في قطر.

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

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