موسيماني: بواليا متشوق للتسجيل مع الأهلي.. وبايرن هزم برشلونة 8-2

الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:02

كتب : Filgoal Team

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

انهال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بالإشادة على لاعبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بايرن ميونيخ.

الأهلي عبر إلى نصف النهائي لمواجهة بطل أوروبا، بانتصاره على الدحيل القطري بهدف دون رد سجّله حسين الشحات.

وقال موسيماني: "لاعبو الأهلي جعلونا نشعر بالفخر بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي واجه خصما قويا يضم لاعبين مميزين يتمتعون بأطوال جيدة، لكننان نجحنا في الفوز وتحقيق هدفنا".

وواصل: "تمنيت لو ظهر اللاعبون في الشوط الثان بنفس الصورة التي ظهروا عليها في الأول، لكن في النهاية حققنا ما نريد وفزنا باللقاء".

وتابع: "الدحيل عدّل طريقة لعبه بين الشوطين ودفع بمهاجم ثانٍ، ولكننا فزنا في النهاية".

وساند مهاجمه والتر بواليا الذي سجل هدفا رفضته تقنية الفيديو: "بواليا ظهر بشكل مميز في المباراة، تمنيت لو احتسِب الهدف الذي سجله وألغته تقنية الفيديو، لقد بذل مجهودا كبيرا واستبدلته بعد شعوره بالإجهاد".

وأضاف: "بواليا متشوق للتسجيل مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ذلك، وجميعنا سنساعده لتحقيق هدفه".

وأتم: "سنعمل على الاستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ميونيخ التي تحتاج إلى تركيز واستعداد خاص".

ورفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الضغط عن لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال موسيماني بعد المباراة عبر بي إن سبورتس: "أهنئ اللاعبين على الانتصار، وأشكر الجماهير على دعمها لنا".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة، الدحيل فريق جيد، كنا متأكدين أننا سنلعب بشكل جيد تكتيكيا، لقد حضرنا للعب كرة القدم".

وأتم: "بالطبع مباراة بايرن ميونيخ ستكون صعبة، لكننا سنستمتع بها، ليس لدينا ما نخسره، نستطيع تقديم أداء جيد، بايرن فريق كبير وفاز على برشلونة 8-2".

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.

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