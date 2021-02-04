مدرب الدحيل: الخبرة صنعت الفارق للأهلي ضدنا

يرى صبري لموشي المدير الفني للدحيل، أن الخبرة رجحت كفة الأهلي ضد الفريق القطري في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن هزم الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول للبطولة المقامة في قطر.

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

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وقال لموشي "شرف لنا أن نشارك في المباراة الأولى. دائما مباراة مختلفة. بدأنا في الشوط الأول بخجل ولكن في الشوط الثاني كنا جيدين للغاية، ولكننا خسرنا في الشوط الأول".

وأوضح "التفاصيل الصغيرة تحسم تلك المباريات، اكتسبنا الخبرة وسنتحسن. سنؤمن بقدراتنا ونتحسن ونخلق المزيد من الفرص في المستقبل".

وأردف "لا لوم على اللاعبين. ما كان ينقصنا في هذه المباراة هو الخبرة وهي التي صنعت الفارق".

وأتم "سنحاول الفوز على هيونداي والظفر بالمركز الخامس".