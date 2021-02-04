الشحات: الانتصار أهم من الهدف.. وبايرن لا يُعلى عليه
الخميس، 04 فبراير 2021 - 21:54
كتب : FilGoal
شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على الدحيل القطري.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
الأهلي عبر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الدحيل بهدف الشحات في ملعب مدينة زايد التعليمية.
وقال الشحات بعد اللقاء: "الأهم من الهدف الذي سجّلته هو أننا حققنا الانتصار".
وأضاف عبر بي إن سبورتس: "واجهنا فريقا كببيرا وقويا وتوجب علينا احترامه، ولذا الانتصار أهم من أي شيء".
وعن الصدام المرتقب مع بايرن ميونيخ، علّق: "بايرن فريق لا يُعلى عليه".
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وأضاف جناح الأهلي:" إنه أفضل فريق في أوروبا، لكننا في الفترة الماضية كنا نحضّر لمباراة الدحيل".
وأتم: "من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة بايرن ميونيخ، سنقوم بما علينا والباقي على الله".
وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.
وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.
وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.