الشحات: الانتصار أهم من الهدف.. وبايرن لا يُعلى عليه

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على الدحيل القطري.

الأهلي عبر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الدحيل بهدف الشحات في ملعب مدينة زايد التعليمية.

وقال الشحات بعد اللقاء: "الأهم من الهدف الذي سجّلته هو أننا حققنا الانتصار".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "واجهنا فريقا كببيرا وقويا وتوجب علينا احترامه، ولذا الانتصار أهم من أي شيء".

وعن الصدام المرتقب مع بايرن ميونيخ، علّق: "بايرن فريق لا يُعلى عليه".

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وأضاف جناح الأهلي:" إنه أفضل فريق في أوروبا، لكننا في الفترة الماضية كنا نحضّر لمباراة الدحيل".

وأتم: "من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة بايرن ميونيخ، سنقوم بما علينا والباقي على الله".























































































































وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

وضرب الأهلي موعدا ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.