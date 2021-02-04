الأهلي ينهي عقدته العربية في كأس العالم للأندية

الخميس، 04 فبراير 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

بفوزه على الدحيل، أنهى الأهلي عقدته العربية في كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن هزم الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول للبطولة المقامة في قطر.

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

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لأول مرة، يهزم الأهلي منافسا عربيا في منافسات مونديال الأندية.

قبل الفوز على الدحيل، فاز الأهلي من قبل على أوكلاند سيتي من نيوزيلاندا، وكلوب أمريكا من المكسيك، وسانفريتشي هيروشيما الياباني.

وخسر الأهلي أولى مبارياته تاريخيا بالبطولة، ضد اتحاد جدة، في الدور الأول لنسخة 2005.

وكذلك، لأول مرة يفوز الأهلي بمباراة بالبطولة، على أرض عربية.

ففي نسخة 2013، خسر الأهلي من جوانجزهو الصيني 2-0، ومن مونتيري المكسيكي 5-1، في المغرب.

الدحيل الأهلي بايرن ميونيخ مونديال الأندية
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