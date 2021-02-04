أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدٌحيل

الخميس، 04 فبراير 2021 - 21:48

كتب : أحمد الخولي

أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدُحيل

حصل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدٌحيل.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أيمن أشرف كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والدُحيل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

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أيمن أشرف خاض مباراة الدُحيل كاملة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباك فريقه رفقة باقي الدفاع وحارس المرمى.

وقال أيمن أشرف بعد المباراة: "الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم".

وأشار أيمن إلى أن "الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم".

وشدد أيمن أشرف على أن الاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.

كان الأهلي قد فاز على الدُحيل بهدف مقابل لا شيء وتأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم الخميس المقبل في نصف النهائي.

مونديال الأندية الأهلي الدحيل أيمن أشرف
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