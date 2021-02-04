أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدٌحيل
الخميس، 04 فبراير 2021 - 21:48
كتب : أحمد الخولي
حصل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدٌحيل.
أيمن أشرف
النادي : الأهلي
واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أيمن أشرف كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والدُحيل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.
أيمن أشرف خاض مباراة الدُحيل كاملة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباك فريقه رفقة باقي الدفاع وحارس المرمى.
وقال أيمن أشرف بعد المباراة: "الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم".
وأشار أيمن إلى أن "الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم".
وشدد أيمن أشرف على أن الاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.
كان الأهلي قد فاز على الدُحيل بهدف مقابل لا شيء وتأهل إلى نصف النهائي.
ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم الخميس المقبل في نصف النهائي.
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