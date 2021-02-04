يحب مونديال الأندية.. الشحات يمنح الأهلي التقدم على الدحيل

الخميس، 04 فبراير 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

منح حسين الشحات جناح الأهلي، فريقه، التقدم ضد الدحيل القطري في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وضغط والتر بواليا بشكل ناجح على بسام الراوي مدافع الدحيل، لتصل الكرة للشحات.

وفي الدقيقة 30، سدد الشحات الكرة في الزاوية الأرضية لصلاح زكريا حارس الدحيل، الذي لم يفلح في التعامل معها لتسكن الشباك.

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ويعد هذا، هدف الشحات الثاني في كأس العالم للأندية.

الشحات لعب من قبل 4 مباريات في هذه البطولة، رفقة العين الإماراتي في نسخة 2018.

وخلال تلك المباريات، سجل هدفا في الفوز على الترجي التونسي 3-0.

ويعد هذا هدف الأهلي رقم 12 في 6 مشاركات في كأس العالم للأندية، والشحات هو خامس لاعب يسجل للأهلي في هذه البطولة.

وتاريخيا، أصبح الشحات أول مصري يسجل لفريقين في كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

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