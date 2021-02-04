غزل المحلة: تقبلنا اعتذار ساسي ونثمن مبادرته لتحمل علاج محمد سامي

أصدر نادي غزل المحلة بيانا يفيد بتقبل اعتذار فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي للزمالك بعد تسببه في إصابة محمد سامي مدافع المحلة.

وأفاد البيان بأن غزل المحلة يثمن أيضا مبادرة ساسي لتحمل تكاليف علاج اللاعب، لكنهم سيتكفلون بتكاليف العلاج.

وقال غزل المحلة في بيانه "تقبل مجلس إدارة نادي غزل المحلة اعتذار لاعب نادي الزمالك التونسي فرجاني ساسي بعد تسببه في إصابة مدافع الفريق الأول محمد سامي في لقاء الفريقين الذي أقيم اول أمس في إطار مباريات الدوري العام".

وأضاف "وثمن مجلس إدارة النادي مبادرة اللاعب بتحمل تكاليف علاج مدافع المحلة، ولكنه في نفس الوقت اعتذر عن قبولها مبديا شكره لساسي على تلك المباردة الطيبة، مؤكدا على تحمل غزل المحلة تكاليف علاج اللاعب كاملة".

وتعرض محمد سامي للإصابة بكسر في الجمجمة، بعد تدخل مشترك من قبل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وحقق غزل المحلة الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.