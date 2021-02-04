انتهت مونديال الأندية - الدٌحيل (0) - (1) الأهلي.. الأحمر إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدٌحيل والأهلي، في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2020.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

6 دقائق وقت ضائع

ق. 90 مرتدة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة إلى السولية الذي يسدد وينقذها كريم بوضياف مدافع الدحيل.

ق. 89 مخالفة خطيرة للدحيل ينفذها دودو وينقذها دفاع الأهلي.

ق. 81 صلاح محسن يشارك بدلا من حسين الشحات في صفوف الأهلي.

ق. 81 لويس مارتن يشارك بدلا من علي كريمي في صفوف الدحيل.

ق79: رأسية من مونتاري يتألق أمامها الشناوي مرة أخرى

ق78: تسديدة قوية من أليو ديانج قريبة من مرمى الدحيل

ق72: إسماعيل محمد بدلا من أحمد ياسر في تشكيل الدحيل

ق70: أكرم توفيق يحل بدلا من طاهر، ومروان محسن بدلا من بواليا.

ق68: السولية يسقط مصابا بعد تدخل قوي مع أحمد ياسر المحمدي.

ق64: الشناوي يتألق أمام لدغة المعز علي من عرضية دودو.

ق60: ضغط قطري وأخطاء متتالية من الأهلي. تسديدة مونتاري كادت تخدع الشناوي وتسكن المرمى لكنها تعلو العارضة.

ق57: الدقائق الماضية شهدت خطورة كبيرة للدحيل من الناحية اليمنى بعد خطأين متتاليين من بانون وهاني.

ق53: تبديل أول للأهلي. حمدي فتحي يخرج وديانج يشارك

ق49: احتكاك قوي بين أحمد ياسر وبواليا، يسقط الزامبي على إثره وتوقف اللعب لكن مهاجم الأهلي يقوم سالما.

ركنيات متتالية للدحيل دون خطورة مباشرة على مرمى الأهلي.

انطلاق الشوط الثاني: المعز علي ومحمد مونتاري يشاركان على حساب بسام الراوي وأولونجا.

نهاية الشوط الأول

ق46: ارتباك كبير في دفاع الدحيل، وطاهر وبواليا يضغطان وكادا يسجلان في مرمى خال من حارسه.

ق40: بالعودة لتقنية الـ VAR، بواليا كان متسللا والهدف يُلغى

ق39: جوووووووووول الثاني للأهلي.. بواليا ينفرد من صناعة الشحات ويضعها بكل الهدوء في شباك الدحيل

ق36: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق عارضة الدحيل

ق33: ضغط أهلاوي. تعاون رائع بين أفشة ومعلول تضع التونسي في وضع رائع، يسدد لكنها تلمس يد المهدي بن عطية وتخرج لركنية. الحكم يرى غير متعمدة، وركنية للأهلي.

ق29: جوووووووووووول أول للأهلي.. ضغط من بواليا على الراوي تعود للشحات ويسدد من خارج المنطقة جووووووووووووول!

ق27: تدخل قوي من حمدي فتحي على بسام الراوي، وإنذار أول في اللقاء للاعب وسط الأهلي.

ق23: تهديد قطري، عرضية إدميلسون تصل لرأس أولونجا ولكنها في يد الشناوي بثبات.

ق20: استحواذ أهلاوي وتكتل دفاعي قطري

ق11: كاد يفعلها حسين الشحات. جناح الأهلي يضغط على دفاع الدحيل ويشترك مع حارس مرمى الدحيل صلاح زكريا ولكن حارس الدحيل يتألق.

ق8: ركنية معلول عالية، يحاول بواليا عليها لكن رأسيته بعيدة عن المرمى.

ق7: ركنية أولى للأهلي. كرة طولية من بدر بانون ارتبك فيها دفاع الدحيل وحاول طاهر خطف الكرة لكن دفاع الدحيل يشتتها لركنية

ق5: خطأ ارتكبه محمد هاني على دودو جناح الدحيل، لعبه بنفسه داخل المنطقة وشتتها الشناوي بقبضة يده، تعود لإدميلسون الذي سدد بعيدا عن مرمى الأهلي.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل