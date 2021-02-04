تشكيل الدحيل – المعز علي على الدكة.. لموشي يهاجم الأهلي بـ دودو وأولونجا

اختار صبري لموشي المدير الفني للدحيل، الإبقاء على المعز علي هداف منتخب قطر، على الدكة، ضد الأهلي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويبدأ الدحيل، المباراة بخماسي دفاعي، بينما يدعم الثنائي إدميلسون جونيور ودودو، المهاجم الكيني مايكل أولونجا.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: صلاح زكريا

الدفاع: محمد موسى – المهدي بن عطية – بسام هشام الراوي – أحمد ياسر – سلطان البريك

الوسط: إدميلسون جونيور – كريم بوضياف – علي كريمي - دودو

الهجوم: مايكل أولونجا