تشكيل الدحيل – المعز علي على الدكة.. لموشي يهاجم الأهلي بـ دودو وأولونجا

الخميس، 04 فبراير 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

مايكل أولونجا - الدحيل

اختار صبري لموشي المدير الفني للدحيل، الإبقاء على المعز علي هداف منتخب قطر، على الدكة، ضد الأهلي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويبدأ الدحيل، المباراة بخماسي دفاعي، بينما يدعم الثنائي إدميلسون جونيور ودودو، المهاجم الكيني مايكل أولونجا.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – بواليا يقود الهجوم ضد الدحيل وديانج على الدكة مران الأهلي - مشاركة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل مونديال الأندية – كيف يلعب الدحيل.. وما هي نقاط قوته وضعفه قبل مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: صلاح زكريا

الدفاع: محمد موسى – المهدي بن عطية – بسام هشام الراوي – أحمد ياسر – سلطان البريك

الوسط: إدميلسون جونيور – كريم بوضياف – علي كريمي - دودو

الهجوم: مايكل أولونجا

الدحيل الأهلي مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
يحب مونديال الأندية.. الشحات يمنح الأهلي التقدم على الدحيل 29 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
غزل المحلة: تقبلنا اعتذار ساسي ونثمن مبادرته لتحمل علاج محمد سامي 37 دقيقة | الدوري المصري
استراحة مونديال الأندية - الدٌحيل (0) - (1) الأهلي.. تغيير أول للأحمر ساعة | كأس العالم للأندية 2020
تشكيل الدحيل – المعز علي على الدكة.. لموشي يهاجم الأهلي بـ دودو وأولونجا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المصري يعلن تشخيص إصابة إسلام صلاح بعد حادث السيارة ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن غياب أحمد رفعت أسبوعين للإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
مخالب جينياك تخدش أولسان وتقود تيجيريس إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
تشكيل الأهلي – بواليا يقود الهجوم ضد الدحيل وديانج على الدكة 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام
قد ينال إعجابك