المصري يعلن تشخيص إصابة إسلام صلاح بعد حادث السيارة

كشف النادي المصري عن تشخيص إصابة وحالة إسلام صلاح قائد الفريق.

وتعرض إسلام صلاح لحادث مروري رفقة كريم العراقي ومحمد شحاتة زياد فرج لاعبي المصري أثناء تواجدهم في سيارة العراقي.

وكشف محمود الشحات طبيب الفريق الأول بأن الحالة العامة لإسلام صلاح نجم الفريق مطمئنة للغاية، مشيرًا أن اللاعب خضع لفحص طبي لدى أحد أكبر استشاريي جراحة الأنف وذلك بعد تعرض اللاعب لكسر ثابت في عظام الأنف بالإضافة لاجراءه لجراحتين لتقطيب جرحين أصيب بهما في الرأس والوجه.

وأضاف طبيب المصري "الطبيب المعالج أكد اطمئنانه للحالة العامة للاعب الذي سيحتاج للراحة لنحو أسبوع قبل العودة لممارسة التدريبات الخفيفة مع ارتداءه لواقي الرأس لفترة وجيزة حتى يتم التئام كسر الأنف، مع التنبيه على اللاعب بالحرص الزائد في الكرات المشتركة وضربات الرأس".

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.