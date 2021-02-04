المصري يعلن غياب أحمد رفعت أسبوعين للإصابة

الخميس، 04 فبراير 2021 - 18:06

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت في منافسة على المرة مع محمد بسيوني في لقاء المصري والبنك الأهلي

أعلن النادي المصري غياب أحمد رفعت جناح الفريق لنحو أسبوعين للإصابة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي المصري، فإن الفحوصات أثبتت إصابة أحمد رفعت بشد قوي من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية.

وسيخضع أحمد رفعت لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري بقيادة محمود الشحات طبيب الفريق

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وسيكون اللاعب بحاجة لبرنامج تأهيلي مكثف لنحو أسبوع، قبل البدء في خوض بعض التدريبات التأهيلية والعدو الخفيف لأسبوع آخر قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال الشوط الثاني لمباراة المصري والبنك الأهلي التي جرت أول من أمس وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

في الدوري المصري أحمد رفعت
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