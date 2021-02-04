تشكيل الأهلي – بواليا يقود الهجوم ضد الدحيل وديانج على الدكة

الخميس، 04 فبراير 2021 - 17:59

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أليو ديانج - والتر بواليا - بدر بانون - الأهلي - كأس العالم للأندية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه في مباراة الدور الأول من كأس العالم للأندية، ضد الدحيل القطري.

واختار موسيماني أن يبدأ بوالتر بواليا مهاجما أساسيا، أمام كل من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

وفي وسط الملعب، يشرك الجنوب إفريقي كل من عمرو السولية وحمدي فتحي، ويجلس أليو ديانج على دكة البدلاء.

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وفي المقابل، يبدأ محمد هاني وبدر بانون في خط الدفاع، ضمن التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا

البدلاء: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكام" – محمد شريف – جونيور أجايي – أليو ديانج – أكرم توفيق – محمود عبد المنعم "كهربا" – ياسر إبراهيم – سعد سمير – مروان محسن – صلاح محسن – مصطفى شوبير.

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