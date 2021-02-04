مران الزمالك – راحة لـ بنشرقي بسبب كدمة الضلوع.. وتأهيل عبد الغني وروقة وحفني

حصل أشرف بنشرقي نجم الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم الخميس.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي، أن المغربي خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمينازيوم، في ظل إصابته بـ "كدمة قوية في أحد الضلوع".

وعقد عبد الحليم علي، مدير الكرة، جلسة سريعة مع الجناح المغربي، للاطمئنان عليه.

وفي ذات الإطار، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا، لمحمد عبد الغني مدافع الفريق، لتنفيذه في صالة الجيمينازيوم، حيث تعرض لـ 3 جروح أسفل الفك خلال خسارة الفريق من غزل المحلة في الدوري، حيث أجرى خياطة استلزمت 12 غرزة للجروح.

وفضل الجهاز الفني، بالتشاور مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية لتفادي وضعه في أي التحام.

أما الثنائي محمد أشرف "روقة" وأيمن حفني، فخضع لتدريبات تأهيلية كذلك.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري.

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين، حفزهم خلالها وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات بداية من مواجهة زعيم الثغر، لاستمرار تصدر الدوري، وهو الأمر الذي تعاهد عليه اللاعبون بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق في حضور عبد الحليم علي قبل إنطلاق مران اليوم.

وأوضح قاسم أنه حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة، والعودة من جديد للمسار الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد قاسم أنه نقل "للاعبين ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم بالفوز على الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل، وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشوار الفريق الإفريقي المقرر له الشهر الجاري".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن الأهلي الموجود في قطر لخوض غمار كأس العالم للأندية، ولعب الأبيض مباراة أكثر من الأحمر.