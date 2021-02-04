سموحة يعلن تمديد تعاقد أحمد سامي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تمديد تعاقد أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة موسم جديد.

وكان أحمد سامي يرتبط بتعاقد مع سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف فرج عامر عبر حسابه الشخصي أنه تم التجديد لأحمد سامي لعام آخر لينتهي تعاقده بانتهاء موسم 2021 - 2022.

وتغلب سموحة في أخر مبارياته بالدوري المصري على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل على استاد الإسماعيلية.

ورفع سموحة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا ولديه مباراة مؤجلة.

ويبعتد سموحة عن المركز الثالث بثلاث نقاط فقط عن فريق الجونة صاحب الـ 18 نقطة من 11 مباراة.

وخسر سموحة هذا الموسم مباراة واحدة فقط بينما فاز في ثلاثة وتعادل ست مرات.