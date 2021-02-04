انتهت مونديال الأندية - تيجيريس (2) (1) أولسان.. نمور المكسيك إلى المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أونال تيجيريس المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا في أولى مواجهات كأس العالم للأندية 2020.

المباراة تقام على ملعب أحمد بن علي في قطر، وسيخوض الفائز مواجهة قوية في المربع الذهبي أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت.. تيجيريس إلى نصف النهائي

ق 90+4: تسديدة من جينياك جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 78: مرتدة سريعة وعرضية تمر من جينياك لتصل إلى البديل فولجينسيو الذي يسدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 66: التحام هوائي بين كيم كي هي وخافيير أكينو يسفر عن سقوط الثاني وخروج اللاعب المكسيكي متأثرا بالإصابة.

ق 58: هدف أكثر من رائع يُلغى لأولسان، كرة طولية في عمق منطقة الجزاء يتسلمها يون بيتجرام ويلتف ليسجل على الطائر، لكن ألغي بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

🔥 شوط أول: تيغريس 2-1 أولسان هيونداي ⚽️🥅 أندريه بيير جينياك يواصل كتابة التاريخ بتسجيله لثنائية في مرمى الفريق الكوري الجنوبي#كأس_العالم_للأندية#ClubWC | #beINClubWC pic.twitter.com/ozSny8CEkx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

ق 45+5: جووووووووول الثاني لتيجيريس من علامة الجزاء عن طريق جينياك.

ق 45+3: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لتيجيريس بعد لمسة يد على المدافع كيم كي هي.

ق 38: جووووول الضغط يسفر عن هدف.. ركنية للفريق المكسيكي يمهدها رييس لجينياك الذي يسجل دون رقابة في الشباك معلنا التعادل.

ق 37: محاولات الفريق المكسيكي تتواصل، عرضية ورأسية من جايدو بيتزارو يبعدها الحارس ببراعة لركنية أيضا.

ق 36: ركلة حرة من على بُعد 30 مترا ينفذها جينياك بقوة ويتصدى لها الحارس ببراعة ليحولها لركنية.

ق 28: تسديدة جديدة من لاعب أولسان يبعدها حارس تيجيريس بقبضة يده.

ق 24: جووووووووووووول.. ركنية من يون بيتجرام يودعها القائد كيم كي هي في الشباك برأسية قوية.

ق 19: تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لجينياك يتصدى لها الحارس الكوري الجنوبي.

ق 16: ناهول جوزمان يُبعد ببراعة أول تهديد حقيقي للفريق الكوري لركنية بتسديدة قوية من خارج المنطقة لـ إن سيونج كيم.

بداية اللقاء