انتهت مونديال الأندية - تيجيريس (2) (1) أولسان.. نمور المكسيك إلى المربع الذهبي

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس - كأس العالم للأندية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أونال تيجيريس المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا في أولى مواجهات كأس العالم للأندية 2020.

المباراة تقام على ملعب أحمد بن علي في قطر، وسيخوض الفائز مواجهة قوية في المربع الذهبي أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
التشكيل - جينياك يقود هجوم تيجيريس.. ومدافع هولندي في دفاع أولسان مونديال الأندية - حسام غالي: معلول أهم من يصنع الفارق في الأهلي.. ومستوى الشحات ليس مقنعا مونديال الأندية - طاهر: فوجئت باستقبال جماهير الأهلي في قطر.. ومستعدون جيدا للدحيل بالميراس والنجمة الحمراء.. بطل العالم للأندية عام 1951

--

انتهت.. تيجيريس إلى نصف النهائي

ق 90+4: تسديدة من جينياك جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 78: مرتدة سريعة وعرضية تمر من جينياك لتصل إلى البديل فولجينسيو الذي يسدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 66: التحام هوائي بين كيم كي هي وخافيير أكينو يسفر عن سقوط الثاني وخروج اللاعب المكسيكي متأثرا بالإصابة.

ق 58: هدف أكثر من رائع يُلغى لأولسان، كرة طولية في عمق منطقة الجزاء يتسلمها يون بيتجرام ويلتف ليسجل على الطائر، لكن ألغي بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: جووووووووول الثاني لتيجيريس من علامة الجزاء عن طريق جينياك.

ق 45+3: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لتيجيريس بعد لمسة يد على المدافع كيم كي هي.

ق 38: جووووول الضغط يسفر عن هدف.. ركنية للفريق المكسيكي يمهدها رييس لجينياك الذي يسجل دون رقابة في الشباك معلنا التعادل.

ق 37: محاولات الفريق المكسيكي تتواصل، عرضية ورأسية من جايدو بيتزارو يبعدها الحارس ببراعة لركنية أيضا.

ق 36: ركلة حرة من على بُعد 30 مترا ينفذها جينياك بقوة ويتصدى لها الحارس ببراعة ليحولها لركنية.

ق 28: تسديدة جديدة من لاعب أولسان يبعدها حارس تيجيريس بقبضة يده.

ق 24: جووووووووووووول.. ركنية من يون بيتجرام يودعها القائد كيم كي هي في الشباك برأسية قوية.

ق 19: تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لجينياك يتصدى لها الحارس الكوري الجنوبي.

ق 16: ناهول جوزمان يُبعد ببراعة أول تهديد حقيقي للفريق الكوري لركنية بتسديدة قوية من خارج المنطقة لـ إن سيونج كيم.

بداية اللقاء

كأس العالم للأندية أونال تيجيريس أولسان هيونداي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يعلن غياب أحمد رفعت أسبوعين للإصابة 2 دقيقة | الدوري المصري
مخالب جينياك تخدش أولسان وتقود تيجيريس إلى نصف نهائي مونديال الأندية 5 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
تشكيل الأهلي – بواليا يقود الهجوم ضد الدحيل وديانج على الدكة 10 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مران الزمالك – راحة لـ بنشرقي بسبب كدمة الضلوع.. وتأهيل عبد الغني وروقة وحفني 52 دقيقة | الدوري المصري
أوين: فارق النقاط بين ليفربول وسيتي أصبح كبيرا.. لا يلعب بشكل جيد ساعة | الدوري الإنجليزي
خيسي: مبابي يحب ريال مدريد.. واثق من أنه سيلعب هناك يوما ما 2 ساعة | الدوري الإسباني
منافس الزمالك - مولودية الجزائر يقيل مدربه 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سموحة يعلن تمديد تعاقد أحمد سامي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام
قد ينال إعجابك