كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن جدول الدور النهائي من الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة جدول الدور النهائي من بطولة الدوري والمقرر أن ينطلق يوم الجمعة 12 فبراير ويختتم في 3 مايو المقبل.

وكشف الاتحاد المصري في بيانه أن لجنة المسابقات يحق لها تعديل مواعيد وأماكن المباريات وفقا لما تراه إذا دعت الضرورة لذلك.

وبلغت أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسموحة وسبورتنج وهيليوبوليس والاتحاد والطيران والداخلية وبتروجت والقناة والترسانة الدور النهائي المكون من 12 فريقا.

وتنطلق منافسات الدور الأول يوم 12 فبراير وتختتم في 19 مارس المقبل بمواجهة الزمالك والأهلي على صالة الأول في السادسة مساء.

وينطلق الدور الثاني يوم 29 مارس على أن تختتم منافسات الدوري يوم 3 مايو بمواجهة الأهلي والزمالك على صالة الأول في التاسعة مساء.