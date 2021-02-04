كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن جدول الدور النهائي من الدوري

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة جدول الدور النهائي من بطولة الدوري والمقرر أن ينطلق يوم الجمعة 12 فبراير ويختتم في 3 مايو المقبل.

وكشف الاتحاد المصري في بيانه أن لجنة المسابقات يحق لها تعديل مواعيد وأماكن المباريات وفقا لما تراه إذا دعت الضرورة لذلك.

وبلغت أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسموحة وسبورتنج وهيليوبوليس والاتحاد والطيران والداخلية وبتروجت والقناة والترسانة الدور النهائي المكون من 12 فريقا.

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وتنطلق منافسات الدور الأول يوم 12 فبراير وتختتم في 19 مارس المقبل بمواجهة الزمالك والأهلي على صالة الأول في السادسة مساء.

وينطلق الدور الثاني يوم 29 مارس على أن تختتم منافسات الدوري يوم 3 مايو بمواجهة الأهلي والزمالك على صالة الأول في التاسعة مساء.

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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