فرج عامر: راهنت على الفريق وأحمد سامي.. ومصطفى فتحي يسعى لاستعادة مستواه

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه مميز وتوقع نجاحه بقيادة أحمد سامي الذي يجيد التعامل مع اللاعبين.

ونجح سموحة في التغلب على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وقال فرج عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هذا ما توقعته وراهنت عليه منذ بداية الموسم ولكن كورونا أثرت علينا".

وشدد رئيس سموحة "أعلم أن لدينا فريق مميز، وأحمد سامي مدير فني يجيد التعامل مع اللاعبين".

وأوضح فرج عامر " المهارات الفردية لعبت دورا كبيرا في هدفي سموحة خاصة مصطفى فتحي الذي تعامل بذكاء".

وكشف رئيس سموحة "مصطفى فتحي لاعب ملتزم ويسعى لاستعادة مستواه مع الفريق".

وعن المباراة المقبلة قال فرج عامر: "إنبي فريق قوي جدا وحلمي طولان مدرب مميز، ولكن العبرة بالمجهود والتوفيق".

وبالحديث عن الأهلي في كأس العالم للأندية قال: "أتوقع أن يفوز الأهلي بسهولة 2-0 أو 3-1".

وشدد "لا يمكن إنكار أن الفريق القطري يضم لاعبين على أعلى مستوى لكن الأهلي شيء آخر من جماهير وشعبية وتاريخ وخبرات".

واختتم تصريحاته "الدحيل يشبه أحد الأندية المصرية، يضم لاعبين أسعارهم مرتفعة ولكن ينقصها التجانس والروح".