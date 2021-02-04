كيلليني: كنت غيبا لرفض أرسنال في الـ16 من عمري

الخميس، 04 فبراير 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

قال جيورجيو كيلليني نجم دفاع يوفنتوس إنه كان غبيا لرفض عرض من أرسنال حينما كان في الـ16 من عمره، وذلك في حوار مع مجلة "سو فوت" الفرنسية.

وصرح كيلليني: "بعد فوات الأوان، يمكنني أن أقول إنني كنت غيبا لرفض ذلك العرض من أرسنال".

وواصل "كنت في الـ16 من عمري وألعب في الدرجة الثالثة، ووصلني عرض كبير".

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وأتم "لم أشعر أنني كنت مستعدا، إن قبلت العرض، كنت سأشعر أنني أخون ليفورنو".

وتم تصعيد كيلليني وهو في الـ16 من عمره إلى الفريق الأول في ليفورنو عام 2000 وهو ذاته نفس العام الذي وصله خلاله عرض أرسنال.

وانضم كيلليني إلى فيورنتينا في صيف 2004 قبل أن ينضم في العام التالي إلى يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين وهو يلعب للعملاق الإيطالي.

وشارك كيلليني بقميص يوفنتوس حتى الآن في 251 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 36 هدفا وصنع 23 آخرين.

وتوج كيلليني مع يوفنتوس بـ9 ألقاب دوري ولقب دوري الدرجة الثانية وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر المحلية 5 مرات.

في إنجلترا في إيطاليا
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