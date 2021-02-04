مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ليس أمامنا سوى سباق الزمن لتعديل أوضاع الفريق

قال عطية صابر المدرب في الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي إن جهازه ليس أمامه سوى القتال وسباق الزمن لتعديل أوضاع الفريق في الوقت الحالي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح صابر: "ليس أمام الجهاز الفني في الوقت الحالي سوى القتال وسباق الزمن لتعديل أوضاع الفريق".

وواصل "نحاول تجهيز كل اللاعبين لتحقيق الهدف وتعديل وضع الفريق وما آلت إليه النتائج".

وأكمل "محمد عادل لاعب الفريق المصاب سيكون جاهزا لمواجهة الاتحاد".

وتابع "محمد عمار سيخضع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الشد العضلي ليكون جاهزا للمشاركة".

وأردف "سنتعرف على مدى قدرة عبد الرحمن مجدي على المشاركة في المباراة".

وأتم "سنعمل على توفير كافة الطاقات للعبور من الأزمة التي نمر بها في الوقت الحالي".

الإسماعيلي خسر بنتيجة 2-0 أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن وادي دجلة الأخير.