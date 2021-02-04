تقرير: يوفنتوس يرغب في تمديد تعاقد رونالدو

الخميس، 04 فبراير 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يسعى يوفنتوس لتمديد تعاقد كريستيانو رونالدو مع فريق لمدة موسم آخر لينتهي تعاقده في 2023.

ويبلغ رونالدو 36 عاما، لكنه يعتبر أبرز عناصر فريق يوفنتوس ومن أسباب تفوق الفريق.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن إدارة يوفنتوس مستعدة لتجديد تعاقد رونالدو لينتهي في صيف 2023.

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ونجح رونالدو في تسجيل 22 هدفا في 23 مباراة تنافسية هذا الموسم.

وسجل رونالدو هدفي يوفنتوس أمام إنتر في المباراة التي انتهت 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويرتبط رونالدو بتعاقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022 لكن النادي الإيطالي يرى أن اللاعب كان فعالا بما يكفي لمكافأته بصفقة جديدة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بورتو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأتي خلف ميلان بسبع نقاط في الدوري الإيطالي ولديه مباراة مؤجلة.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو
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