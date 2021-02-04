أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موسى ديمبيلي بفيروس كورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة لاعبه موسى ديمبيلي بفيروس كورونا "كوفيد 19"، اللاعب خضع للعزل وفقا للإجراءات المتبعة.

ويعد ديمبيلي هو رابع لاعب يصاب بفيروس كورونا بين صفوف الفريق خلال الأسبوع الجاري بعد جواو فيليكس ويانيك فيريرا كاراسكو وماريو هيرموسو.

وانضم ديمبيلي صاحب الـ24 عاما إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة قادما من أولمبك ليون حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء في نهاية المدة.

ولم يلعب المهاجم الفرنسي بعد مع أتليتكو مدريد في أي مباراة، إذ تواجد على مقاعد البدلاء لـ3 مباريات على التوالي في الدوري.

وشارك ديمبيلي مع ليون في 108 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 45 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة سيلتا فيجو يوم 8 من شهر فبراير المقبل.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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