تقرير: ديبالا يكافح للعودة أمام روما

يكافح باولو ديبالا لاعب يوفنتوس من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد واللعب أمام روما.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويلعب يوفنتوس ضد روما مساء السبت المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وكشف تقرير توتوسبورت أن اللاعب يعمل بجد ويكافح من أجل الحصول على فرصة العودة من جديد أمام روما.

وأشار التقرير إلى أن ديبالا قد يعود إلى التدريبات اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير.

ويأمل اللاعب الأرجنتيني أن يتم استدعاؤه لمواجهة روما المقبلة في الدوري الإيطالي.

وأوضح التقرير أنه في أسوأ الأحوال إن لم يلحق ديبالا بمواجهة روما فسينتظر حتى لقاء الإياب أمام إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء المقبل.

ويقيم يوفنتوس الحالة البدنية والصحية للاعب في الساعات القليلة المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موقف ديبالا من المشاركة.