تقرير: لن يتم توقيع غرامة على فيدال

الخميس، 04 فبراير 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

فيدال مع إنتر أمام يوفنتوس

استقر نادي إنتر على عدم توقيع غرامة مالية ضد أرتورو فيدال نتيجة رد فعله على التبديل أمام يوفنتوس.

أرتورو فيدال

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وكان فيدال مستاءا من قرار أنطونيو كونتي المدير الفني الذي قرر استبدال اللاعب في الدقيقة 73 واشتراك كريستيان إريكسن بدلا منه.

وخسر إنتر أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت فإنتر استقر على عدم معاقبة اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن الحالة البدنية لفيدال تمنعه من المشاركة بنسبة 100% في المباراة.

وخاض فيدال 25 مباراة مع إنتر منذ انتقاله الصيف الماضي من برشلونة.

ويلعب إنتر أمام يوفنتوس مساء الثلاثاء في مباراة الإياب بكأس إيطاليا.

إنتر فيدال يوفنتوس
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