مونديال الأندية - حسام غالي: معلول أهم من يصنع الفارق في الأهلي.. ومستوى الشحات ليس مقنعا

قال حسام غالي نجم الأهلي السابق إن علي معلول لاعب فريقه من أهم اللاعبين في صناعة الفارق، كما أشار إلى أنه معجب بمستوى طاهر محمد، وأوضح أن مستوى حسين الشحات ليس مقنعا بالنسبة إليه.

وصرح غالي عبر قناة "إم بي سي مصر" حول وجوده في مجلس النواب مع حازم إمام نجم الزمالك قائلا: "حازم إمام نجم كبير وشخصية محترمة، ومنتظم ويحضر الجلسات عكس ما كنت أتخيله".

وقال مبتسما "تخيلت أنه سيأتي يوم أو اثنين، بل ملتزم وله حضور وكلمة وأفكاره جيدة جدا".

وتابع "أتمنى كلجنة الشباب أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقدم شيئا للرياضة في مصر".

ورد على سؤال عمن من لاعبي الأهلي يصنع الفارق حاليا؟ قائلا: "معلول أحد أهم العناصر التي تصنع الفارق".

وواصل "اتزان بانون وأيمن أشرف يمنح ثقة كبيرة للفريق، خاصة أيمن يقدم أداء رائعا في الفترة الأخيرة".

وأكمل "تعجبني ثقة بانون في نفسه وبدايته للهجمة، لا يقلق ويأخذ بزمام المبادرة ويتقدم بالكرة جيدا".

وتابع "هذه الأشياء تكون مفيدة في طريقة لعب موسيماني وطريقة لعب فريق كبير مثل الأهلي وذلك يمنح أمانا لخط الدفاع".

وأردف "معلول جبهة رهيبة للأهلي، ويعجبني طريقة لعب أفشة وسجل أهدافا مؤثرة للأهلي في المباريات الأخيرة خاصة هدفه في النهائي ضد الزمالك".

واسترسل "يعجبني به الاستمرارية وتحركاته بين الخطوط وقدرته على الاحتفاظ بالكرة والتهديف".

وواصل "وأحب طاهر محمد طاهر وطريقة لعبه، وأرى أن مستواه سيتطور أفضل من ذلك بكثير مع الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس في السابعة والنصف مساء.

وتحدث غالي عمن يجب أن يلعب على الطرف الأيمن مع محمد هاني قائلا: "مساندة الشحات الدفاعية ليست بالقوة المطلوبة مع محمد هاني، جهة الدحيل اليسرى من أقوى الجهبات في هذا الفريق، كنت أتمنى أن يلعب طاهر مع هاني في هذه المنطقة".

وواصل "حسين لديه خبرة في كأس العالم للأندية بالطبع، وقدم مستوى جيدا، لكنني أراه في الفترة الأخيرة ليس بنفس مستواه قبل التوقف وقبل عملية الفتق".

وأضاف "لست مقتنعا في الوقت الحالي بمستوى حسين الشحات، وبما يقدمه في الدوري خلال الفترة الماضية".

وردا على سال عممن يكون حسام غالي الجديد؟ قال ضاحكا: "حسام غالي مجاش زيه. تلك مداعبة بالطبع".

وتابع "أحب السولية وأحب شخصيته منذ كنت ألعب معه، انضم إلينا أنا وعاشور كان لا يشارك مع مارتن يول ورغم ذلك لم يعترض أو يتعب أو يكشر، في اليوم التالي كان يتمرن بكل قوة".

وأردف "فرض وجوده ولعب علي أساسي، أحب هذه الشخصيات التي يكون لديها هدف وتتمسك به وتطارده حتى تحصل على الفرصة ولا تتركها أبدا، السولية من هذه النوعية".

وواصل "حمدي فتحي مستواه في تصاعد منذ انضمامه من إنبي لاعب راجل ومجتهد، ولديه شخصية داخل الملعب، لا يختبئ، يقدم ما عليه وأكثر سواء كانت المباراة سهلة أو صعبة، أصيب وعاد لمكانه شيئا فشيء، أحب هذه النوعية من اللاعبين".

وتحدث حول كريم وليد "نيدفيد" وغيابه عن الفريق قائلا: "للأسف الشديد أبعدت الإصابة نيدفيد، مستواه كان مفرحا للغاية، وسيعود أفضل عما كان عليه".

وتابع "أثناء الانتقادات لمستواه كنت مقتنعا به جدا وكنت متأكدا أنه سيكون عنصرا أساسيا في خط الوسط".

واسترسل "قبل أن يشارك ويتألق ويبدأ في اللعب بصفة أساسية، فكرت في ضمه إلى الجونة كإعارة، لكن تطور أدائه سريعا".

وأكمل "أتمنى أن يعود ويحصل على مكانه مجددا، لاعب جيد وشخصية جيدة، والأمر ذاته مع محمد محمود".

وأضاف "محمد محمود سيء الحظ، لكنه شخصية رائعة وإمكانياته متميزة".

وواصل "مطمئن على خط وسط الأهلي بوجود كل هذه الأسماء سواء المتواجدين أو المصابين الذين سيعودون".

وأتم "خط وسط غني جدا، سأمنح أي منهم قميصي ويرتديه ويصبح أفضل مليون مرة من حسام غالي".