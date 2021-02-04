رامون دياز مدربا لـ النصر الإماراتي

الخميس، 04 فبراير 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

رامون دياز

أعلن نادي النصر الإماراتي تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف.

وستكون تلك التجربة الأولى لدياز في الملاعب الإماراتية، إذ يمتلك مشوارا عربيا رفقة الهلال والاتحاد السعوديان وبيراميدز.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

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وفشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، إذ تعادل في واحدة وخسر 2، ليرحل الكرواتي يوريتش كرونوسلاف.

الأرجنتيني البالغ 61 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع ريفر بليت الأرجنتيني عام 1995 وحتى 2002 وعاد مرة أخرى في الفترة من 2012 وحتى 2014 وقاد الفريق في الولايتين لحصد 9 ألقاب كثاني أكثر مدرب حصدا للألقاب في تاريخ النادي.

درب أيضا أوكسفورد يونايتد الإنجليزي وسان لورينزو الأرجنتيني وكلوب أمريكا المكسيكي ومنتخب باراجواي.

عربيا قاد الهلال السعودي للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2016-17 ولقب كأس الملك، كما درب اتحاد جدة لفترة وجيزة.

ودرب بيراميدز موسم 2018-19 وحصد مع الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب، ومن ثم قاد ليبرتاد البارجواياني وأقيل من تدريب الفريق في سبتمبر الماضي.

دياز وقع على عقود تدريب نادي بوتافوجو البرازيلي نوفمبر الماضي، لكنه لم يقد الفريق في أي مباراة وفسخ تعاقده بعد 3 أسابيع بسبب مشاكل صحية عقب عملية جراحية أجراها في الأرجنتين.

رامون دياز النصر الإماراتي
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