الجنايني: تطبيق تقنية الفيديو كان هدفي الأول.. الشركة التي تديره في مصر عالمية

الخميس، 04 فبراير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن تقنية الفيديو في مصر تدار عن طريق شركة إسبانية وليست مصرية كما يشاع.

ونفى الجنايني وجود أي صلة بين الشركة الإسبانية وممدوح عباس رجل الأعمال المصري ورئيس الزمالك الأسبق.

وقال الجنايني عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "تطبيق تقنية الفيديو كان هدفي الأول منذ تولي مسؤولية اتحاد الكرة من أجل أن تلحق مصر بالدول التي سبقتها".

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وتابع "تطبيق تقنية الفيديو كان بتنسيق كامل مع الجهات الرقابية ووزارة الرياضة ومناقصات قانونية".

وعن علاقة ممدوح عباس أجاب ساخرا "يبدو أن البعض خلط بين ذهابه في الصيف إلى إسبانيا وبين الشركة".

وشدد الجنايني "لاعلاقة لممدوح عباس نهائيا بتلك الشركة الإسبانية".

واختتم تصريحاته "تلك الشركة هي التي تدير تقنية الفيديو في المغرب أيضا والتي أدارت بطولة العالم لكرة اليد الأخيرة".

تقنية الفيديو الجنايني
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