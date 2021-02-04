عمر السعيد: الزمالك أفضل فريق في مصر.. لاعبوه تعاهدوا على الفوز بالدوري هذا الموسم

قال عمر السعيد لاعب الزمالك المعار لنادي الجونة إن لاعبي القلعة البيضاء تعاهدوا على الفوز بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، كما وصفهم بأفضل لاعبين في مصر، وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح السعيد قائلا: "اتخذت القرار منذ فترة أردت المشاركة، لم أرغب في لعب 4-5 مباريات، أردت اللعب أكثر، تحدثت مع المدرب وقال لي طالما تلك رغبتك اخرج في إعارة".

وواصل "لم أرغب في ضياع هذا العام علي ولا أحب ألا يكون لي دور".

وتابع "حينما انضممت إلى الزمالك شاركت في أول عام وكان لدي دور، كنت ثاني هداف الفريق في افريقيا والدوري وكنت من أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا".

وأردف "أشعر قليلا أنني لم أحصل على فرصتي كاملة، وأنا تحت أمر النادي في أي شيء، والقرار الأخير للمدير الفني وحينما تحتاجني ستجدني".

وتابع "حينما ألعب أقدم أقصى ما لدي لكي أسعد جماهير الزمالك. لا أحد سيتولى تدريب الزمالك إلا وأنه سيكون مدربا كبيرا".

وأكمل "أكثر مدرب دعمني هو كريستيان جروس".

واسترسل "خرجت للإعارة لكي أظهر للناس أنني موجود وقدمت لنادي الزمالك في أول عام لي وكنت جيدا".

وشرح "الفترة التي جلست خلالها على مقاعد البدلاء شعرت أن لا دور لي".

وأضاف "قررت الخروج لأشارك بشكل مستمر وحينما أعود سأتمكن من إفادة الفريق".

السعيد صاحب الـ30 عاما انضم إلى الزمالك قادما من وادي دجلة في صيف 2018 وشارك خلال الموسم الأول في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 وتوج بطلا للكونفدرالية مع الفريق.

وتابع السعيد "علاقتي جيدة جدا باللاعبين في الزمالك، ودائما يتحدثون معي ومعظمهم لم يوافق على رحيلي، لكن بعدما أوضحت وجهة نظري وافقوا".

وأردف "شيكابالا أمر آخر، لاعب كبير ونجم ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه، كان من أكثر الناس الذين عارضوا رحيلي".

وتحدث حول خسارة الفريق الأخيرة من المحلة قائلا: "أي فريق في الدوري سيفوز ويخسر ويتعادل، دائما الفرق الكبيرة تتعرض لانخفاض طفيف وتعود، أطمئن جماهير الزمالك أن لاعبي الفريق مصممين على الفوز بالدوري بأي شكل، وجميعهم متعاهدين على ذلك".

وواصل "الزمالك أفضل فريق في مصر ويمتلك أفضل عناصر في مصر، فقط مر بمرحلة سوء توفيق".

وتحدث حول لقطته في الفيلم التسجيلي الخاص بنهائي دوري الأبطال قائلا: "قبل المباراة بشهر تعرضت لإصابة، حينما كنت أخضع للعلاج كنت مصرا على التواجد في المران، من يعرفني جيدا أن لدي إصرار ولا أيأس أبدا والباقي بيد الله".

وتابع "فور تسجيل الأهلي للهدف قمت وحدي أركض على الدكة وارتدي القميص أردت التعادل".

وواصل "كانت صدمة بالطبع، لكن سنحققها هذا العام إن شاء الله، الجيل الموجود في الزمالك لم يكن موجودا لسنوات عديدة".

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بنتيجة 2-1 خلال الموسم الماضي.

وتحدث السعيد حول انضمامه للجونة قائلا: "أعرف الجونة جيدا، وأعرف رضا شحاتة شخصيا، ومدرب كبير، تحدث معي وجعلني أحب الفكرة والأمور مستقرة هنا جدا والإدارة كذلك تساعد أي لاعب يخرج أفضل ما لديه".

وواصل "هناك مهاجمين عديدين في الدوري المصري لكنني لا أرغب في الحديث، لكن يوجد مهاجمين عديدين في الدوري، مثل مصطفى محمد، حسام حسن وخالد قمر وأحمد علي وصلاح أمين، هناك مهاجمين كبار".

وأردف "الناس صدرت أن هناك مشكلة في هذا المكان، فطبيعي أن أي أحد سينضم إلى منتخب مصر ولم يسجل سيعاني من مشكلة".

وعاد للحديث عن غرفة الملابس في الزمالك قائلا: "لا يوجد أي مشاكل بين اللاعبين من يقول ذلك يرغب في تصوير مشكلة ليست موجودة، ذلك الفريق على قلب رجل واحد، والدليل حصدنا 5-6 بطولات سويا".

وتابع "باتشيكو لا يعمل وحيدا، الفريق ليس مدربا وحده ولا إدارة وحدها ولا جماهير وحدها، لابد أن يكون الجميع معا ألا يوجد نجم للفريق".

وتحدث عمر عن لقطة كانت الأصعب له في الزمالك قائلا: "من اللقطات التي لن أنساها مع الزمالك حينما كنت حارس مرمى ضد النجم الساحلي، كانت أصعب لحظة عشتها في الزمالك".

وواصل "في اليوم الثاني كنت نائما واعتقدت أنني حارس مرمى وسيدخل في هدف وسأخوض ركلات جزاء".

وأردف "كنت قلقا للغاية".

وأتم "كان هناك موقفا في المباراة، سرت حتى خط الـ18، الوحيد الذي شاهدني كان عبد الله جمعة، قال لي إلى أين أنت ذاهب؟ عد إلى المرمى".