لا جازيتا ديللو سبورت: بوفون مُهدد بالإيقاف مرة أخرى بسبب "عبارات كُفر"

الخميس، 04 فبراير 2021 - 11:44

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - يوفنتوس - جيانلويجي بوفون

جانلويجي بوفون يوفنتوس الدوري الإيطالي
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