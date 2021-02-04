رئيس الاتحاد: نتمنى أن تليق مواجهتنا مع الزمالك باسم الفريقين.. وهذا ما قلته بشأن ضم سيسيه

الخميس، 04 فبراير 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

روماريو ويليامز - الاتحاد السكندري - مصر للمقاصة

قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري إنه يتمنى أن تكون مباراة الزمالك المقبلة في الدوري لائقة باسم الفريقين، كما أوضح حقيقة ما قاله بشأن ضم رزاق سيسيه بشكل نهائي إذا ما رغب الزمالك في ضم محمود رزق مدافعه.

وصرح مصيلحي عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "المباراة كانت أمام فريق كبير مثل المقاصة بجهاز محترم يترأسه إيهاب جلال".

وواصل "لكن حسام حسن والجهاز الفني قاموا بعمل رائع رغم المعوقات لدينا، كنا نتمنى أن يتعافى أي لاعب لأننا كنا لا نظن أنه سيتم تأجيل أي مباراة أخرى بعد تأجيل مباراة المحلة".

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وتابع "لاعبونا كانوا رجال وقدموا مباراة رائعة، فوجئت بالتشكيل وتواجد عبد الغني قلب دفاع، لكنني أرغب في تحية حسام حسن".

وأردف "حسام حسن كان نجم المباراة، قدم مباراة رائعة بإشادة الجميع على رأس الجهاز الفني".

وتابع "فوز معنوي في وقته، أتمنى أن يسير الاتحاد بخطى جيدة وسيتواجد في مكانة أفضل من الموسم الماضي".

وأكمل "هناك دعم معنوي مستمر للفريق، أتواجد دائما مع الفريق واللاعبون يجب أن يشعروا أن هناك منظومة تسير بشكل محترم".

واسترسل "أشعر بسعادة كبيرة باللاعبين لما يقدموه، كانوا رجالا ضد المقاصة، عمار وسيسيه وروماريو ونانا ومحمد صبحي والسيد سالم وعبد الغني ومروان عطية، أتمنى أن يستمروا بهذا الشكل".

وفاز الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة بنتيجة 4-0 يوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ9 من الدوري الممتاز.

وتطرق للحديث حول مواجهة الزمالك المقبلة: "تلك مباراة من مباريات عديدة، والدوري سيكون صعبا هذا الموسم، ولكن في النهاية الاتحاد سيتواجد في المكانة التي تليق باسمه وتاريخه".

وتابع "مباراة الزمالك صعبة وكبيرة، خسارته من المحلة ستضع عبئا إضافيا عليه، والاتحاد لديه نشوة فوز مباراة المقاصة".

وأردف "لكل مباراة ظروفها، الزمالك فريق كبير ومحترم ويقدم أداء رائعا، لكن أتمنى أن يستغل الاتحاد الدفعة المعنوية ضد المقاصة، وأتمنى أن نقدم أداء يليق باسم الناديين".

واختتم حول رغبته في ضم رزاق سيسيه: "ما قلته، لم يطلب الزمالك ضم محمود رزق، وحتى لو أراد الحديث حول رزق أرغب في التفاوض لضم رزاق سيسيه".

في الدوري الاتحاد السكندري
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