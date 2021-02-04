المحلة: أرضية ملعبنا تصبح سيئة حينما نفوز؟ وساسي مشكورا يتواصل مع لاعبنا ولكن

قال حسام عزو المشرف العام على الكرة في نادي غزل المحلة إن ميزانية فريقه لا تساوي قيمة لاعب واحد في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، كما أشار إلى أن فريقه ليس صغيرا سيتكفل بعلاج لاعبه محمد سامي وأي لاعب بين صفوفه.

وصرح عزو عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ميزانيتنا لا تساوي لاعب واحد في بيراميدز أو الأهلي أو الزمالك، عقود فريقي بالكامل 17 مليون جنيه، وأغلى عقد للاعب بـ750 ألف جنيه".

وواصل "أرضية ملعبنا جيدة حينما أخسر وحينما فزت أصبحت سيئة؟ أرضية ملعب برج العرب كانت أسوأ".

وأكمل "ماذا لو شاهدوا الملاعب التي لعبنا عليها في الدرجة الثانية؟".

وتابع "أرضية ملعبنا معقولة ونجتهد لتحسينه أفضل من ذلك".

وأردف "فرجاني ساسي مشكورا يتواصل مع اللاعب طوال الوقت".

وأتم "لكن مصاريف العلاج؟ المحلة ليس فريقا صغيرا، سيتكفل بعلاج سامي وأي شيء سيطرأ أيضا".

ونجح غزل المحلة في تحويل تأخره إلى فوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.