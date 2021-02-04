متحدث الزمالك: خسارة المحلة صادمة لهذه الأسباب.. وباتشيكو لديه فلسفة بخصوص الصفقات

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن خسارته من غزل المحلة كانت أشبه بالصدمة بسبب توقيتها الغريب، مشيرا إلى أن باتشيكو اجتمع مع اللاعبين لتخطي الخسارة. وذلك عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح سالم قائلا: "الصدمة الحقيقية لدى جماهير الزمالك، أن الخسارة جاءت في توقيت غريب جدا، بعد إتمام الصفقات وتعويض غياب مصطفى محمد وهذا شيء جيد، ومتصدر بفارق نقطتين".

وواصل "المفترض أن تستغل الفرق الكبيرة هذه الفرص لتوسيع الفارق، لأنك تشارك في مسابقة بها منافسة ساخنة مع منافس قوي هو الأهلي، وفرق لديها طموح المربع الذهبي على الأقل".

وأكمل "لا أرغب في تقليل قيمة نادي المحلة، خسرنا من فريق ليس منافسا، لكن الفارق كبير في جدول الترتيب، يمنح جماهير الزمالك في التعامل مع الموقف أن النقاط الثلاثة مضمونة، رغم أنه لا توجد نقاط مضمونة في كرة القدم".

وتابع "وضع الفريقين في الجدول وقيمة اللاعبين التسويقية كان يوحي بأن المباراة لن تكون صعبة للزمالك، لكن هذا ما حدث وكل النتائج محتملة في كرة القدم".

وأردف "لا زلنا في بداية الموسم والمشوار طويل في الدوري، والفرق الكبيرة هي التي تنهض سريعا".

واستطرد "كان هناك حراك شديد داخل نادي الزمالك لاحتواء نتيجة المباراة، واجتمع باتشيكو مع اللاعبين وطالبهم بنسيان صفحة المحلة، لكن النسيان لا يعني عدم علاج الأخطاء".

وتابع "باتشيكو قال بعد المباراة إنه يتحمل النتيجة باعتباره المدير الفني، مثل كونه جزء مهما من المكسب، قال بشجاعة إنه يتحمل نتيجة المباراة، لأولا ليخفض الضغط عن اللاعبين بشكل أساسي".

وأكمل "وثانيا لأن المباريات متلاحقة بشكل كبير، يوم الأحد سنواجه الاتحاد".

وأردف "الاتحاد فاز على المقاصة برباعية، وكأن قدر المقاصة أن يخسر من الزمالك 4-1 ثم 4-0 من الاتحاد ثم يتواجه الزمالك مع الاتحاد".

وتطرق للحديث حول عدم مشاركة سيف الدين الجزيري ومروان حمدي قال: "لدي تفسير قريب من الأحداث، باتشيكو لديه فلسفة خاصة به، مهما كانت قيمة اللاعب المنضم حديثا لن يحصل على الفرصة على حساب لاعب تدرب معه لآخر لحظة قبل المواجهة التي سيخوضها".

وتابع "لم يرغب في إشراكهم من أول وهلة، أراد الاطمئنان على أنهم سيؤدون بشكل جيد في التدريبات ويراهم أمام عينه".

وأردف "سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وأيمن حفني شاركوا في المران الرئيسي يوم الأربعاء بشكل كامل".

وأتم "رغم جاهزية اللاعبين مروان حمدي والجزيري وتسجيلهما للأهداف، لكن باتشيكو مدرك أن المسألة نفسية، أتيت من فريق غير جماهيري لفريق جماهيري كبير وهناك متابعة بالملايين وإعلام قوي، يرغب في التأكد من أنه يهيئ لهم كل الظروف لكي يكونوا إضافة حقيقية في الفترة المقبلة".