مواعيد مباريات الخميس 4 فبراير 2021.. الأهلي يواجه الدحيل وتوتنام ضد تشيلسي

الخميس، 04 فبراير 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

مران الأهلي في قطر

يواجه تيجيريس أونال نظيره أولسان هيونداي في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قنوات "بي إن سبورتس 1" وقناتي "الكأس 3 و6".

ويقام اللقاء المرتقب بين الدحيل والأهلي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في نفس الدور من البطولة، ويذاع على قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، بجانب قناتي "الكأس 3 و6" وقناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف توتنام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

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ويحل أبها ضيفا على الهلال السعودي في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، ويذاع اللقاء على قناة "السعودية الرياضية 2".

ويواجه اتحاد جدة الذي يلعب له المدافع الدولي أحمد حجازي، ضيفه الفتح في نفس الجولة، في الخامسة و50 دقيقة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "السعودية الرياضية 3".

ويستضيف ريال بيتيس نظيره أتليتك بلباو ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساء.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الخميس من هنا.

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