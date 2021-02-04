مجاهد يكشف حقيقة إلغاء الموسم الكروي.. وكواليس تخفيض عقوبة الشناوي

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم كواليس تخفيق عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وقال أحمد مجاهد في حوار له مع قناة صدى البلد: "من حق اتحاد الكرة مراجعة قرارات لجنة المسابقات والتعديل عليها، وفي اجتماع اتحاد الكرة تم استدعاء لجنة الحكام التي قالت إن الحكم كان يستوجب عليه معاقبة الشناوي إداريا بإعطائه بطاقة صفراء وستكون الثانية له في المباراة".

وواصل "بالتالي سيتم طرده ثم يتعرض للإيقاف لمباراة واحدة، وبالتالي كان هذا القرار الصحيح الذي كان على الحكم تطبيقه في المباراة".

وأوضح "حديثي عن تخفيف عقوبة الشناوي لأنه مقبل على مهمة وطنية مع الأهلي في مونديال الأندية تم اقتطعاه ونشره في سياق مغلوط".

وشدد "قرار تخفيف عقوبة الشناوي جاء بالإجماع داخل اتحاد الكرة".

واستمر في تصريحاته "لا أظن أن تخفيف عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز للحاق بمباراة الأهلي مقصودا، هذا الأمر فقط جاء بالمصادفة".

لائحة العقوبات الجديدة وجدول الدوري

وكشف مجاهد "خلال أيام سيتم اعتماد لائحة العقوبات الجديدة بعد التعديل عليها وسيتم إرسالها للأندية".

وأضاف "كما سيتم الإعلان عن باقي جدول الدوري حتى نهاية المسابقة وذلك بعد التنسيق مع الأمن والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وعن حقيقة إلغاء الكرة الموحدة لمباريات الدوري قال: "لا أعرف من أين جاء الحديث عن إلغاء الكرة الموحدة للدوري، الكرة مستمرة في جميع المباريات ولا يوجد صحة لهذه الأقاويل

وتحدث عن احتمالية إلغاء الموسم الكروي قائلا: "الحد الأقصى لنهاية الموسم المصري سيكون 30 سبتمبر، وإن شاء الله الموسم يتم استكماله بشكل طبيعي دوري وكأس مصر وسوبر مصري".

وأردف "السبب الوحيد لإلغاء الموسم الكروي في مصر أن يكون ذلك رؤية الدولية المصرية".

وعن القمة بين الأهلي والزمالك قال: "لا أستطيع الإعلان عن موعد مباراة القمة إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية لموعد المباراة".

واستمر في تصريحاته "قرار زيادة راتب حسام البدري كان متفقا عليه في تعاقد المدرب مع المجلس السابق لاتحاد الكرة، وفقط تم تأجيله لفترة".

وأتم تصريحاته "أعظم من لمس الكرة في العالم مارادونا، وأعظم من لمس الكرة في مصر محمود الخطيب، ويشرفني التعامل مع المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك ولكن حتى الآن نلتقي".