اتحاد الكرة يكشف: ما يطبق في الدروي المصري ليس VAR

الخميس، 04 فبراير 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

كشفت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأن ما يُطبق حاليا في الدوري المصري ليس تقنية الفيديو المعروفة في دوريات العالم.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحات لقناة صدى البلد: "لا أحد كان ينوي إلغاء تفنية الـVAR. ما حدث أننا حين وصلنا لاتحاد الكرة جاءنا فرد يطالب بملبغ كبير بصفته ممثلا عن الشركة المصرية مع الشركة الأجنبية المسؤولة عن تواجد التقنية في مصر".

وأضاف "طالبناهم بالعقد فقالوا إن العقود لم توقع ولكن من سبقونا دفعوا لهم بالفعل".

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مجاهد أتبع "طلبنا نوقيع العقود أولا قبل الدفع، لكن ما يوجد في العقود مخالف لما يتواجد على أرض الواقع".

رئيس اللجنة الثلاثية أكمل "تقنية خط المرمى وضبط التسلل لا يتواجدان ومشاكل كثيرة أخرى. قالوا سنوفر كل ذلك بعد توقيع العقود ودخلنا في قصة مغلقة".

وأتم "هنا وقفنا وقررنا تدبير البدائل ومخاطبة الأندية بأن نكمل المسابقة بالوضع الحالي. وكأن الحكم يخرج لمشاهدة الإعادة وليس VAR كالذي يتواجد في باقي دوريات العالم".

مباريات الدوري المصري تقام باستخدام تقنية الفيديو "VAR" حسب لائحة مسابقة المسابقة منذ منتصف الموسم الماضي ما بعد استئناف النشاط بعد توقف جائحة كورونا.

في الدوري أحمد مجاهد
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