اتحاد الكرة يكشف: ما يطبق في الدروي المصري ليس VAR

كشفت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأن ما يُطبق حاليا في الدوري المصري ليس تقنية الفيديو المعروفة في دوريات العالم.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحات لقناة صدى البلد: "لا أحد كان ينوي إلغاء تفنية الـVAR. ما حدث أننا حين وصلنا لاتحاد الكرة جاءنا فرد يطالب بملبغ كبير بصفته ممثلا عن الشركة المصرية مع الشركة الأجنبية المسؤولة عن تواجد التقنية في مصر".

وأضاف "طالبناهم بالعقد فقالوا إن العقود لم توقع ولكن من سبقونا دفعوا لهم بالفعل".

مجاهد أتبع "طلبنا نوقيع العقود أولا قبل الدفع، لكن ما يوجد في العقود مخالف لما يتواجد على أرض الواقع".

رئيس اللجنة الثلاثية أكمل "تقنية خط المرمى وضبط التسلل لا يتواجدان ومشاكل كثيرة أخرى. قالوا سنوفر كل ذلك بعد توقيع العقود ودخلنا في قصة مغلقة".

وأتم "هنا وقفنا وقررنا تدبير البدائل ومخاطبة الأندية بأن نكمل المسابقة بالوضع الحالي. وكأن الحكم يخرج لمشاهدة الإعادة وليس VAR كالذي يتواجد في باقي دوريات العالم".

أحمد مجاهد: الأمور بعد المباريات تسير بشكل طبيعي حتى فقرات تحليل الحكام وتجد الأزمات تشتعل#الماتش #صدى_البلد @HHathout pic.twitter.com/hB3XWuWb3q — صدى البلد (@baladtv) February 3, 2021

مباريات الدوري المصري تقام باستخدام تقنية الفيديو "VAR" حسب لائحة مسابقة المسابقة منذ منتصف الموسم الماضي ما بعد استئناف النشاط بعد توقف جائحة كورونا.