تأجيل لقاء المصري وبيراميدز بسبب الكونفدرالية

أعلن النادي المصري تأجيل مباراته أمام بيراميدز لأجل غير مسمى.

وكشف المصري عبر صفحته الرسمية، عن تلقي خطاب من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز لأجل غير مسمى.

وجاء التأجيل بسبب تزامن المباراة مع موعد سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار لملاقاة راسينج كلوب في الكونفدرالية.

وكانت المباراة مقررا لها يوم 10 فبراير الجاري، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيلها.

المصري يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يحل بيراميدز سادسا برصيد 15 نقطة.