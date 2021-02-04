ريمونتادا برشلونة تطيح بـ غرناطة من كأس الملك

الخميس، 04 فبراير 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة ضد غرناطة

حول برشلونة تأخره بهدفين أمام غرناطة إلى فوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت الإضافي وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك في مباراة مثيرة.

تقدم غرناطة على برشلونة بهدفين دون مقابل حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط، لكن نجح برشلونة في خطف التعادل والفوز في الوقت الإضافي ليتأهل إلى المربع الذهبي.

افتتح كينيدي التسجيل لغرناطة في الدقيقة 33 في شوط سيطر عليه لاعبو برشلونة دون أهداف، ونجح المخضرم روبرتو سولدادو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني ليصعب المهمة على برشلونة.

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لكن سجل أرون إسكانديل لاعب غرناطة هدف تقليص الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88 بعد تمريرة ليونيل ميسي الساحرة قبل أن يسجل خوردي ألبا التعادل في الدقيقة 92 لتنتقل المباراة إلى وقت إضافي.

ونجح أنطوان جريزمان في الدقيقة 100 خلال الشوط الإضافي الأول من تسجيل هدف التقدم لإكمال ريمونتادا برشلونة، لكن الإثارة لم تنته باحتساب ركلة جزاء لغرناطة بعدها بدقيقة سجلها فيدي في الدقيقة 103.

وفي الشوط الإضافي الثاني انهارت دفاعات غرناطة تماما أمام برشلونة الذي نجح في تسجيل الهدفين الرابع والخامس عن طريق فرينكي دي يونج بالدقيقة 108 وخوردي ألبا في الدقيقة 113.

وبذلك تأهل برشلونة رفقة ليفانتي وإشبيلية إلى نصف النهائي في انتظار المتأهل الرابع.

ويلعب ريال بيتيس أمام أتليتك بلباو مساء غد الخميس في ختام مباريات ربع نهائي كأس الملك.

وتقام قرعة نصف نهائي كأس الملك يوم الجمعة، بينما يقام ذلك الدور بنظام الذهاب والإياب.

وتنطلق مباراة الذهاب يوم 10 من شهر فبراير الجاري بينما الإياب يوم 3 مارس على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 أبريل.

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