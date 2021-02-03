الهاني سليمان: لم أهدر الوقت أمام الإسماعيلي لأن لدي إنذارين.. حققنا 3 نقاط صعبة

يرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة وصعبة أمام الإسماعيلي.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

وتغلب سموحة على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال الهاني سليمان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا ثلاث نقاط مهمة وصعبة جدا أمام فريق كبير ومميز وعلى ملعبه".

وأضاف "بصرف النظر عن نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة وحالة عدم التوفيق التي تلازمه لكنه فوز مهم".

وشدد سليمان "نتدرب بشكل جيد ونركز على استغلال الوضع والضغوط الواقعة على لاعبي الإسماعيلي".

وأوضح الهاني سليمان "لم أهدر الوقت أمام الإسماعيلي، لأن لدي إنذارين وكنت أتفادى الإيقاف".

واختتم تصريحاته "لا أتعمد إهدار الوقت وأبعد أي ضغوط عن حكم اللقاء وأتصرف وفقا لإيقاع اللقاء".